No las tires: tres postres irresistibles para aprovechar esas bananas que se pusieron negras

Cómo hacer un budín de banana clásico
Budín de banana clásico
- Plato: Postre
Ingredientes
- 3 bananas muy maduras
- 2 huevos
- 200 gramos de harina de trigo
- 150 gramos de azúcar
- 80 mililitros de aceite vegetal
- 50 mililitros de leche
- 10 gramos de polvo de hornear
- 5 mililitros de esencia de vainilla
- 2 gramos de sal
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 180 °c.
- Engrasar y enharinar un molde para budín.
- Pelar y pisar las bananas muy maduras hasta obtener un puré.
- Batir los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla espumosa.
- Agregar el aceite, la leche y la esencia de vainilla y mezclar.
- Incorporar el puré de banana a la mezcla líquida y mezclar.
- Tamizar la harina, el polvo de hornear y la sal sobre la mezcla.
- Integrar los ingredientes secos con movimientos envolventes sin batir en exceso.
- Verter la preparación en el molde preparado.
- Hornear a 180 °c durante 45 minutos o hasta que al insertar un palillo salga seco.
- Retirar del horno, dejar enfriar en el molde durante 10 minutos y desmoldar.