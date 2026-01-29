Gastronomía

No las tires: tres postres irresistibles para aprovechar esas bananas que se pusieron negras

Aprendé a hacer un budín de banana clásico, panqueques y un rico helado cremoso, todo con bananas bien maduras.

Por ABC Color
29 de enero de 2026 - 11:30
Cómo hacer un budín de banana clásico

Budín de banana clásico

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 3 bananas muy maduras
  • 2 huevos
  • 200 gramos de harina de trigo
  • 150 gramos de azúcar
  • 80 mililitros de aceite vegetal
  • 50 mililitros de leche
  • 10 gramos de polvo de hornear
  • 5 mililitros de esencia de vainilla
  • 2 gramos de sal

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °c.
  2. Engrasar y enharinar un molde para budín.
  3. Pelar y pisar las bananas muy maduras hasta obtener un puré.
  4. Batir los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla espumosa.
  5. Agregar el aceite, la leche y la esencia de vainilla y mezclar.
  6. Incorporar el puré de banana a la mezcla líquida y mezclar.
  7. Tamizar la harina, el polvo de hornear y la sal sobre la mezcla.
  8. Integrar los ingredientes secos con movimientos envolventes sin batir en exceso.
  9. Verter la preparación en el molde preparado.
  10. Hornear a 180 °c durante 45 minutos o hasta que al insertar un palillo salga seco.
  11. Retirar del horno, dejar enfriar en el molde durante 10 minutos y desmoldar.

Cómo hacer panqueques esponjosos de banana

Panqueques esponjosos de banana

Ingredientes

  • 3 bananas maduras
  • 2 huevos
  • 200 mililitros de leche
  • 150 gramos de harina de trigo
  • 30 gramos de azúcar
  • 5 gramos de polvo de hornear
  • 2 gramos de sal
  • 20 gramos de manteca derretida
  • 10 mililitros de aceite vegetal

Elaboración paso a paso

  1. Pelar y pisar las bananas maduras hasta obtener un puré.
  2. Batir los huevos con el azúcar hasta integrar.
  3. Agregar la leche y la manteca derretida a la mezcla de huevos y mezclar.
  4. Incorporar el puré de banana y mezclar hasta obtener una preparación homogénea.
  5. Tamizar la harina, el polvo de hornear y la sal sobre la mezcla líquida.
  6. Mezclar suavemente hasta integrar sin batir en exceso.
  7. Calentar una sartén a fuego medio y engrasar con el aceite vegetal.
  8. Verter porciones de masa en la sartén formando círculos del tamaño deseado.
  9. Cocinar cada panqueque hasta que aparezcan burbujas en la superficie y los bordes se sequen.
  10. Dar vuelta el panqueque y cocinar hasta que el otro lado esté dorado.
  11. Repetir el procedimiento con el resto de la masa.

Cómo hacer helado cremoso de banana y cacao

Helado de banana.
Helado de banana.

Helado cremoso de banana y cacao

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 4 bananas muy maduras
  • 200 mililitros de crema de leche
  • 50 gramos de azúcar
  • 10 gramos de cacao amargo en polvo
  • 5 mililitros de esencia de vainilla
  • 20 gramos de chocolate negro picado

Elaboración paso a paso

  1. Pelar las bananas y cortarlas en rodajas.
  2. Colocar las rodajas de banana en un recipiente apto para congelador.
  3. Congelar las bananas durante 4 horas como mínimo.
  4. Verter la crema de leche en un bol y agregar el azúcar.
  5. Batir la crema con el azúcar hasta que espese ligeramente sin llegar a punto chantilly.
  6. Agregar el cacao amargo en polvo y la esencia de vainilla a la crema y mezclar.
  7. Colocar las bananas congeladas en una procesadora o licuadora potente.
  8. Triturar las bananas hasta obtener una textura cremosa.
  9. Incorporar la mezcla de crema y cacao a las bananas trituradas y procesar hasta integrar.
  10. Agregar el chocolate negro picado y mezclar con una espátula.
  11. Verter la mezcla en un recipiente apto para congelador y alisar la superficie.
  12. Congelar durante 2 horas antes de servir.