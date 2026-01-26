Que no te gane el calor: probá este sorbete de cítricos

Cómo hacer un sorbete de mandarina
Sorbete de mandarina
- Plato: Postre
Ingredientes
- 500 centímetros cúbicos de jugo de mandarinas
- 500 gramos de azúcar
- 150 gramos de glucosa
- Ralladura de limón y pomelo
- Salsa de chocolate
Elaboración paso a paso
- Mezclar el jugo con azúcar y 100 gramos de glucosa en una ollita profunda. Llevar al fuego hasta que se disuelva completamente el azúcar. Retirar, dejar enfriar y llevar al congelador por dos horas.
- Retirar del congelador, volcar el contenido en una licuadora y licuarlo todo.
- Llevar nuevamente a la congeladora por dos horas más (este proceso es necesario para que los cristales sean diminutos y el sorbete sea agradable al paladar).
- Crocante cítrico: Mezclar 50 gramos de glucosa con unas gotas de jugo de mandarina. Extender sobre una plancha de silicona para horno y cocinar a 160 °C hasta que hierva en la superficie y se dore levemente.
- Retirar y dejar enfriar unos segundos. Espolvorear las ralladuras de pomelo y limón y dar la forma deseada.
- Servir el sorbete sobre salsa de chocolate y decorar con el crocante.