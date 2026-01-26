Gastronomía

Que no te gane el calor: probá este sorbete de cítricos

Receta de sorbete de mandarina o naranjas para aplacar el intenso calor.

Por ABC Color
26 de enero de 2026 - 15:25
Sorbete de naranja.
Sorbete de naranja.

Cómo hacer un sorbete de mandarina

Sorbete de mandarina

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 500 centímetros cúbicos de jugo de mandarinas
  • 500 gramos de azúcar
  • 150 gramos de glucosa
  • Ralladura de limón y pomelo
  • Salsa de chocolate

Elaboración paso a paso

  1. Mezclar el jugo con azúcar y 100 gramos de glucosa en una ollita profunda. Llevar al fuego hasta que se disuelva completamente el azúcar. Retirar, dejar enfriar y llevar al congelador por dos horas. 
  2. Retirar del congelador, volcar el contenido en una licuadora y licuarlo todo. 
  3. Llevar nuevamente a la congeladora por dos horas más (este proceso es necesario para que los cristales sean diminutos y el sorbete sea agradable al paladar). 
  4. Crocante cítrico: Mezclar 50 gramos de glucosa con unas gotas de jugo de mandarina. Extender sobre una plancha de silicona para horno y cocinar a 160 °C hasta que hierva en la superficie y se dore levemente. 
  5. Retirar y dejar enfriar unos segundos. Espolvorear las ralladuras de pomelo y limón y dar la forma deseada. 
  6. Servir el sorbete sobre salsa de chocolate y decorar con el crocante.