Gastronomía

Empanadas de verdura y soja, una cena práctica de domingo

Receta de empanadas de verdura y soja, una opción fácil y práctica para cenar acompañado de salsas.

Por ABC Color
07 de enero de 2024 - 15:46
Este artículo tiene 2 años de antigüedad
Empanadas.
Empanadas.Shutterstock

Cómo hacer empanadas de verdura y soja

Lea más: Sándwich: la historia detrás del alimento que conquistó el mundo gracias a un conde ludópata

Empanadas de verdura y soja

  • Para: Para 6 porciones

Ingredientes

  • 12 tapas de empanadas para horno
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 500 gramos de soja texturizada
  • 2 tazas de caldo de carne
  • 1 cebolla
  • 1 locote verde
  • 1 zanahoria
  • 200 gramos de brotes de soja
  • 1 yema batida
  • 2 cucharadas de agua
  • 1 huevo para pincelar
  • Sal y pimienta
  • Rocío vegetal

Elaboración paso a paso

  1. Poner a hidratar la carne de soja con el caldo por 10 minutos. Escurrir y reservar.
  2. Picar la cebolla, el locote y la zanahoria bien chiquito, condimentar con sal y pimienta y rehogar en una sartén con el aceite de oliva. Agregar los brotes de soja y cocinar un poco más.
  3. Agregar la soja escurrida, mezclar y retirar del fuego. Condimentar con las especias de su agrado (pimienta, comino, pimentón, etc.).
  4. Aligerar las yemas de huevo con el agua y agregar a la mezcla anterior.
  5. Estirar las tapas de empanada. Rellenar con una cucharada de la mezcla de soja, cerrar y colocar sobre una placa para horno humedecida con rocío vegetal. Pincelar con el huevo batido.
  6. Llevar a horno precalentado a 200 ºC por 10 o 15 minutos, hasta que tengan un bonito color dorado. Servir con salsa barbacoa.

Lea más: Ravioles caseros rellenos de calabaza, una forma diferente de hacer estas sabrosas pastas