Empanadas de verdura y soja, una cena práctica de domingo

Cómo hacer empanadas de verdura y soja
Lea más: Sándwich: la historia detrás del alimento que conquistó el mundo gracias a un conde ludópata
Empanadas de verdura y soja
- Para: Para 6 porciones
Ingredientes
- 12 tapas de empanadas para horno
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 500 gramos de soja texturizada
- 2 tazas de caldo de carne
- 1 cebolla
- 1 locote verde
- 1 zanahoria
- 200 gramos de brotes de soja
- 1 yema batida
- 2 cucharadas de agua
- 1 huevo para pincelar
- Sal y pimienta
- Rocío vegetal
Elaboración paso a paso
- Poner a hidratar la carne de soja con el caldo por 10 minutos. Escurrir y reservar.
- Picar la cebolla, el locote y la zanahoria bien chiquito, condimentar con sal y pimienta y rehogar en una sartén con el aceite de oliva. Agregar los brotes de soja y cocinar un poco más.
- Agregar la soja escurrida, mezclar y retirar del fuego. Condimentar con las especias de su agrado (pimienta, comino, pimentón, etc.).
- Aligerar las yemas de huevo con el agua y agregar a la mezcla anterior.
- Estirar las tapas de empanada. Rellenar con una cucharada de la mezcla de soja, cerrar y colocar sobre una placa para horno humedecida con rocío vegetal. Pincelar con el huevo batido.
- Llevar a horno precalentado a 200 ºC por 10 o 15 minutos, hasta que tengan un bonito color dorado. Servir con salsa barbacoa.