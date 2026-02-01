Lasaña de berenjena en fuente XL: el secreto para que rinda el doble sin perder el sabor

Cómo hacer una lasaña de berenjena XL
Lasaña de berenjena
- Plato: Plato principal
Ingredientes
- 4 berenjenas grandes
- 2 zucchinis medianos
- 800 gramos de salsa de tomate
- 300 gramos de lentejas cocidas y escurridas
- 300 gramos de queso mozzarella rallado
- 300 gramos de queso ricotta o requesón
- 80 gramos de queso parmesano rallado
- 1 cebolla mediana
- 3 dientes de ajo
- 60 mililitros de aceite de oliva
- 5 gramos de sal
- 3 gramos de pimienta negra molida
- 5 gramos de orégano seco
- 10 gramos de hojas de albahaca fresca
- 100 mililitros de agua
Elaboración paso a paso
- Lavar las berenjenas y los zucchinis, secar y cortar en láminas finas a lo largo.
- Espolvorear las láminas de berenjena y zucchini con parte de la sal y dejar reposar 20 minutos para que suelten agua.
- Enjuagar rápidamente las láminas de berenjena y zucchiniy secar con papel de cocina.
- Picar la cebolla y el ajo en trozos finos.
- Calentar parte del aceite de oliva en una sartén grande a fuego medio.
- Sofreír la cebolla durante 5 minutos hasta que esté transparente. Añadir el ajo picado y cocinar 1 minuto más. Incorporar la salsa de tomate, el agua, las lentejas, el orégano, la albahaca, la pimienta y el resto de la sal, mezclar y cocinar a fuego suave durante 15 minutos. Probar la salsa y rectificar de sal o pimienta si es necesario.
- Mezclar en un bol el queso ricotta con 20 gramos de queso parmesano rallado hasta obtener una crema.
- Calentar a fuego medio una plancha o sartén amplia y engrasar ligeramente con aceite de oliva. Cocinar las láminas de berenjena y zucchini por tandas durante 2 minutos por cada lado hasta que estén tiernas y ligeramente doradas.
- Precalentar el horno a 190 grados.
- Engrasar una fuente XL para horno con el resto del aceite de oliva.
- Extender una capa fina de salsa de tomate con lentejas en el fondo de la fuente. Colocar una capa de láminas de berenjena cubriendo toda la base. Distribuir encima una capa de láminas de zucchini.
- Repartir una porción de la mezcla de ricotta sobre las verduras y espolvorear con parte del queso mozzarella. Cubrir con otra capa de salsa de tomate con lentejas.
- Repetir las capas de berenjena, zucchini, mezcla de ricotta, mozzarella y salsa hasta llenar casi toda la altura de la fuente, terminando con salsa.
- Espolvorear la superficie con el resto de la mozzarella y el parmesano rallado.
- Cubrir la fuente con papel de aluminio sin que toque el queso.
- Hornear durante 30 minutos.
- Retirar el papel de aluminio y gratinar durante 10 minutos más o hasta que la superficie esté dorada y burbujeante.
- Dejar reposar la lasaña 15 minutos fuera del horno antes de cortar y servir.