¡Adiós a la fritura! Aprendé a dorar brócoli y coliflor en freidora de aire como un maestro chef

En muchas cocinas domésticas, la freidora de aire se ha convertido en la alternativa ligera a la sartén humeante llena de aceite. Pero mientras las papas congeladas ya vienen “pensadas” para este electrodoméstico, lograr que el brócoli y la coliflor salgan dorados, crujientes y con sabor a fritura sigue siendo un reto.

Con algunos ajustes de técnica y una mínima cantidad de grasa, estas verduras pueden conseguir el ansiado aspecto de fritas, sin necesidad de sumergirlas en aceite.

El secreto empieza antes de encender la freidora

El primer paso no es la temperatura, sino la textura. Brócoli y coliflor deben estar muy secos. Tras lavarlos, conviene escurrirlos bien e incluso secarlos con papel de cocina. Cualquier resto de agua genera vapor, reblandece la superficie y dificulta el dorado.

También importa el tamaño: floretes medianos, de bocado, y más o menos iguales entre sí, se cocinan de forma homogénea. Piezas demasiado grandes quedarán crudas por dentro antes de dorarse por fuera; demasiado pequeñas pueden quemarse.

El “falso rebozado” que marca la diferencia

Para imitar el acabado de la fritura sin recurrir a un rebozado clásico, la combinación de aceite y un ingrediente seco es clave.

Una fórmula básica y eficaz suele incluir:

Una o dos cucharadas de aceite por bandeja de vegetales.

Una fina capa de almidón (maicena o fécula de papa) que ayuda a crear una corteza crujiente.

Sal, pimienta y especias al gusto (ajo en polvo, pimentón, curry).

Basta con mezclar los floretes en un bol con el aceite, añadir el almidón y remover hasta que se adhiera bien, casi como si se “empanaran” en seco.

Para un acabado aún más cercano a la fritura tradicional, se puede añadir una cucharada de pan rallado o queso duro rallado muy fino, que potenciará el dorado.

Temperatura, tiempo y espacio: los tres controles clave

La mayoría de las freidoras de aire trabajan bien con estos rangos para brócoli y coliflor:

190–200 ºC durante 10–15 minutos.

El tiempo exacto dependerá del modelo y del punto de cocción deseado, pero hay una regla que casi todos los fabricantes recomiendan: no llenar en exceso la cesta. Si las flores se amontonan, se cuecen al vapor en lugar de tostarse.

A mitad de la cocción conviene abrir, remover o agitar la cesta y redistribuir las piezas. Este gesto sencillo evita que algunas zonas se quemen mientras otras quedan pálidas.

¿Blanquear antes o no?

Una duda habitual es si conviene “blanquear” (cocer brevemente en agua hirviendo y enfriar) el brócoli y la coliflor antes de pasarlos por la freidora de aire.

Para obtener una textura firme y un resultado claramente crujiente, muchos cocineros domésticos optan por saltarse este paso.

El blanqueado puede ser útil solo si se busca un corazón muy tierno o si las flores son especialmente gruesas. En ese caso, basta con uno o dos minutos en agua hirviendo, enfriado rápido en agua fría y secado minucioso antes del aliño.

Más sabor con menos grasa

Aunque el reclamo de la freidora de aire es reducir el uso de aceite, las verduras ganan mucho con pequeñas dosis de grasa sabrosa: aceite de oliva, de girasol suave o incluso un chorrito de aceite aromatizado (de ajo o de hierbas).

Añadir las hierbas frescas —perejil, cilantro, cebollino— al final de la cocción evita que se quemen y mantiene su aroma. Un toque de zumo de limón o de vinagre justo antes de servir realza el sabor y compensa la ausencia de la sensación grasa de una fritura profunda.

El resultado: crujiente, dorado y con buena prensa nutricional

Lograr que el brócoli y la coliflor salgan de la freidora de aire con aspecto de fritos no es cuestión de trucos milagrosos, sino de controlar humedad, grasa, temperatura y espacio.

A cambio, se obtiene una guarnición o plato principal más ligero, con menos aceite que la fritura clásica, pero con una textura y un sabor suficientemente golosos como para convencer incluso a quienes suelen huir de los vegetales.