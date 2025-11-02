Gastronomía

Pan en freidora de aire: tres recetas muy fáciles

La freidora de aire dejó de ser un simple gadget de cocina y se convirtió en un aliado para resolver panes caseros en minutos. Con calor circulante y consumo energético menor que un horno convencional, permite lograr cortezas doradas y migas tiernas en preparaciones pequeñas o de ración individual.

02 de noviembre de 2025 - 01:00
Shutterstock

Cómo hacer un pan de ajo

Pan de ajo

Ingredientes

Para la masa rápida:

  • 180 gramos de harina común
  • 1 cucharadita de levadura seca instantánea
  • 1/2 cucharadita de sal
  • 1 cucharadita de azúcar
  • 130 mililitros de agua tibia
  • 1 cucharada de aceite de oliva

Para la manteca de ajo:

  • 50 gramos de manteca (blanda)
  • 1 a 2 diente(s) de ajo (rallado)
  • 1 pizca de sal
  • Perejil o cebollín al gusto (picado)
  • 1 cucharada  de queso parmesano (opcional)

Elaboración paso a paso

  1. Mezclar en un bol la harina común, la levadura seca instantánea, la sal y el azúcar. Incorporar el agua tibia y la cucharada de aceite de oliva. Batir hasta obtener una masa pegajosa pero homogénea.
  2. Cubrir el bol y dejar reposar la masa de 30 a 40 minutos, hasta que casi duplicar su volumen.
  3. Manteca de ajo: mezclar la manteca blanda con el diente de ajo rallado (o dos), una pizca de sal, perejil o cebollín picado y, si se desea, la cucharada de queso parmesano.
  4. Desgasificar suavemente la masa fermentada, formar dos barritas o cuatro bollos pequeños y hacer cortes superficiales con un cuchillo a lo largo de los panes.
  5. Untar generosamente con la manteca de ajo, procurando que el aderezo penetre en las incisiones.
  6. Precalentar la freidora de aire a 180 °C durante 3 a 5 minutos.
  7. Colocar los panes sobre una lámina de papel pergamino perforado o una base de silicona. Cocinar durante 10 a 12 minutos, hasta que la superficie esté bien dorada.
  8. Subir a 200 °C el último minuto para un acabado más crujiente (opcional).
  9. Pincelar los panes con el resto de la manteca de ajo justo al salir de la freidora.
  10. Dejar reposar 5 minutos antes de servir.

Cómo hacer un pan integral en air fryer

Pan integral

Ingredientes

  • 150 mililitros de agua tibia
  • 1 cucharadita de levadura seca
  • 1 cucharadita de miel
  • 200 gramos de harina integral fina
  • 20 gramos de harina común (para mayor elasticidad)
  • ½ cucharadita de sal
  • 1 cucharada de aceite
  • Semillas a elección (avena, sésamo o lino)
  • Papel aluminio (opcional, para cubrir al final de la cocción)
  • Ajuste útil: si la harina integral es gruesa, añadir 1 a 2 cucharadas extra de agua para lograr una masa flexible y no seca

Elaboración paso a paso

  1. Disolver la levadura y la miel en el agua tibia.
  2. Dejar reposar de 5 a 10 minutos hasta que la mezcla forme espuma.
  3. Incorporar las harinas, la sal y el aceite.
  4. Mezclar y amasar de 3 a 5 minutos, solo hasta obtener una masa lisa.
  5. Cubrir el bol y dejar levar entre 45 y 60 minutos, hasta que la masa crezca visiblemente.
  6. Formar un pan redondo compacto o dos mini panes.
  7. Humedecer ligeramente la superficie y espolvorear con semillas.
  8. Precalentar la freidora de aire a 170 °C.
  9. Colocar el pan en el cesto y cocinar de 14 a 18 minutos, según el tamaño.
  10. Comprobar la cocción: el pan debe sonar hueco al golpear la base o marcar 92–95 °C en el centro.
  11. Cubrir con papel aluminio si la corteza dora rápido y la miga aún necesita tiempo.
  12. Dejar enfriar sobre una rejilla al menos 15 minutos antes de cortar.

Cómo hacer pan de queso

Pan de queso.

Pan de queso

Ingredientes

  • 200 gramos de almidón de mandioca
  • 80 mililitros de leche
  • 40 mililitros de aceite vegetal o de oliva suave
  • ½ cucharadita de sal
  • 120 gramos de queso rallado (mitad mozzarella y mitad parmesano)
  • 1 huevo
  • Pimienta negra o hierbas secas (opcional)
  • Queso provolone (opcional, para un sabor ahumado)

Elaboración paso a paso

  1. Mezclar en un cazo la leche, el aceite y la sal.
  2. Calentar a fuego bajo solo hasta templar, sin hervir.
  3. Verter el líquido tibio sobre el almidón en un bol grande.
  4. Mezclar hasta integrar bien.
  5. Añadir los quesos rallados y el huevo.
  6. Remover y amasar hasta obtener una masa pegajosa pero maleable.
  7. Ajustar la textura con 1 o 2 cucharadas más de almidón de mandioca si la masa está demasiado fluida.
  8. Formar bolitas del tamaño de una nuez grande con las manos ligeramente humedecidas.
  9. Precalentar la freidora de aire a 180 °C.
  10. Colocar las bolitas separadas entre sí en el cesto.
  11. Cocinar de 8 a 10 minutos, hasta que se inflen y doren suavemente.
  12. Subir la temperatura a 195 °C el último minuto si se desea un dorado más intenso.
  13. Servir calientes, cuando el interior esté elástico y el exterior, finamente crujiente.