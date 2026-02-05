Gastronomía

Hacé un café helado y saludable para enfrentar el calor

Nada mejor que una receta de ice coffee descremado para un día caluroso. Con esta bebida podrás mantenerte fresco y alerta, mientras cuidás tu silueta.

16 de noviembre de 2021 - 15:48
Ice coffee.
Cómo hacer un hacer ice coffee descremado

Ice coffee

  • Plato: Trago
  • Para: Para 2 personas

Ingredientes

  • 2 tazas de café negro
  • 6 sobrecitos de 1 gramo de edulcorante en polvo
  • 150 centímetros cúbicos de leche descremada
  • 150 centímetros cúbicos de crema de leche light

Elaboración paso a paso

  1. Preparar dos tazas de café espresso y endulzar. Dejar enfriar.
  2. Batir la crema de leche. Refrigerar junto con el café.
  3. Una vez bien fríos, licuar todos los ingredientes.
  4. Servir en copas inmediatamente.

