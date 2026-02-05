Hacé un café helado y saludable para enfrentar el calor

Cómo hacer un hacer ice coffee descremado
Ice coffee
- Plato: Trago
- Para: Para 2 personas
Ingredientes
- 2 tazas de café negro
- 6 sobrecitos de 1 gramo de edulcorante en polvo
- 150 centímetros cúbicos de leche descremada
- 150 centímetros cúbicos de crema de leche light
Elaboración paso a paso
- Preparar dos tazas de café espresso y endulzar. Dejar enfriar.
- Batir la crema de leche. Refrigerar junto con el café.
- Una vez bien fríos, licuar todos los ingredientes.
- Servir en copas inmediatamente.