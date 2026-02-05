Los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 y su propia pasta olímpica

Ya el 29 de octubre de 2025 se había presentado una pasta única en su género, diseñada específicamente para los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026.

Concebida y producida por el Comité Olímpico Internacional (COI), esta pasta de sémola de trigo duro reproduce la forma de los anillos olímpicos, ha sido creada solo para la ocasión y no estará disponible para la venta al público.

El encargado de convertir este formato exclusivo en un plato emblemático ha sido el célebre chef italiano Carlo Cracco, quien elaboró una receta especial de pasta alla crudaiola con los anillos olímpicos.

En ella combina el espíritu de los Juegos Olímpicos con la sencillez de la cocina italiana, rindiendo homenaje al ingrediente más familiar de Italia: el tomate, utilizado en tres variedades distintas y acompañado de elementos como salsa de anchoas, aceitunas y aceite de oliva virgen extra, informa el sitio oficial de los Juegos de este año.

Una pasta olímpica creada en exclusiva

La pasta con forma de anillos nace para reforzar el vínculo entre la identidad olímpica y la cultura gastronómica del país anfitrión.

Nacido en Creazzo, en la región del Véneto, el chef Carlo Cracco inició su carrera profesional en la cocina del restaurante Da Remo, en su ciudad natal. Su trayectoria dio un giro decisivo en 1986, cuando empezó a colaborar en Milán con Gualtiero Marchesi, considerado el fundador de la nouvelle cuisine italiana. Aquellas primeras experiencias en la capital lombarda marcaron un punto de inflexión en su formación.

Posteriormente, Cracco perfeccionó su talento en París, donde se adentró en las técnicas de la cocina francesa. Entre 2001 y 2007 fue chef ejecutivo de Cracco Peck, en Milán, consolidando su prestigio en la alta gastronomía. Desde entonces ha abierto varios restaurantes de renombre, incluido su local insignia en la Galería Vittorio Emanuele, a pocos metros del Duomo de Milán.

En 2021 inauguró su primer restaurante vegetariano en Portofino, ampliando así su propuesta culinaria. Paralelamente, se ha convertido en un rostro muy conocido por el gran público gracias a sus apariciones en programas de televisión como MasterChef Italia y Hell’s Kitchen Italia, así como en su papel de conductor del programa Dinner Club.

Cocina y deporte: disciplina, concentración y trabajo en equipo

Para Carlo Cracco, el funcionamiento de una cocina profesional guarda muchas similitudes con el de un equipo deportivo. En declaraciones a Olympics.com, subraya la importancia del grupo y del enfoque colectivo:

«El espíritu de equipo es muy importante en una cocina. La concentración es igual de importante porque en la cocina cada persona prepara una parte de la receta. Si hay cualquier problema entre las personas, el plato no quedará tan perfecto como debería. Es algo que nunca debe suceder».

Esa exigencia diaria la compara con la presión competitiva: «Tenemos la obligación de ganar. No tenemos segundas oportunidades».

Lejos de los fogones, Cracco disfruta del esquí, una afición que se conecta con su amor por las montañas, protagonistas de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Fuente: olympics.com