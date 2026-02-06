Solo dos ingredientes: cómo hacer una mousse de chocolate usando solo agua y cacao

Cómo hacer una mousse de chocolate con solo dos ingredientes
Mousse de chocolate
- Plato: Postre
Ingredientes
- 50 gramos de cacao puro en polvo
- 150 mililitros de agua
Elaboración paso a paso
- Calentar el agua en un cazo hasta que esté muy caliente sin llegar a hervir.
- Verter el agua caliente sobre el cacao en un bol resistente al calor.
- Remover enérgicamente con una varilla hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos.
- Preparar un baño de hielo colocando otro bol más grande con agua fría y hielo.
- Colocar el bol con la mezcla de cacao sobre el baño de hielo procurando que no entre agua en la mezcla.
- Batir la mezcla con varillas eléctricas o manuales durante varios minutos mientras se enfría.
- Continuar batiendo hasta que la mezcla espese, aclare ligeramente de color y forme picos suaves.
- Dejar de batir cuando la textura sea similar a una mousse ligera y sostenga su forma en la cuchara.
- Repartir la mousse en vasos o cuencos individuales utilizando una espátula o cuchara.
- Refrigerar la mousse al menos 30 minutos antes de servir para que termine de asentarse.