Gastronomía

Solo dos ingredientes: cómo hacer una mousse de chocolate usando solo agua y cacao

Sin nata, sin huevos, sin gelatina y sin azúcar añadido de forma obligatoria: el resultado, si se ejecuta bien, es una espuma ligera, intensa en sabor y sorprendentemente estable. Vas a querer guardar esta receta de mousse de chocolate con solo dos ingredientes.

Por ABC Color
06 de febrero de 2026 - 11:00
Mousse de chocolate.
Mousse de chocolate.

Cómo hacer una mousse de chocolate con solo dos ingredientes

Mousse de chocolate

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 50 gramos de cacao puro en polvo
  • 150 mililitros de agua

Elaboración paso a paso

  1. Calentar el agua en un cazo hasta que esté muy caliente sin llegar a hervir.
  2. Verter el agua caliente sobre el cacao en un bol resistente al calor.
  3. Remover enérgicamente con una varilla hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos.
  4. Preparar un baño de hielo colocando otro bol más grande con agua fría y hielo.
  5. Colocar el bol con la mezcla de cacao sobre el baño de hielo procurando que no entre agua en la mezcla.
  6. Batir la mezcla con varillas eléctricas o manuales durante varios minutos mientras se enfría.
  7. Continuar batiendo hasta que la mezcla espese, aclare ligeramente de color y forme picos suaves.
  8. Dejar de batir cuando la textura sea similar a una mousse ligera y sostenga su forma en la cuchara.
  9. Repartir la mousse en vasos o cuencos individuales utilizando una espátula o cuchara.
  10. Refrigerar la mousse al menos 30 minutos antes de servir para que termine de asentarse.

