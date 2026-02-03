Tentación brasileña: cartola, el postre de banana y queso que tienes que probar una vez en la vida

Cómo hacer un postre cartola
Cartola
- Plato: Postre
- Receta: brasileña
Ingredientes
- 4 unidades de banana madura
- 200 gramos de queso tipo cuajo o queso fresco firme
- 40 gramos de manteca sin sal
- 40 gramos de azúcar
- 5 gramos de canela en polvo
Elaboración paso a paso
- Pelar las bananas y cortar cada una por la mitad a lo largo.
- Cortar el queso en tiras del mismo largo y grosor aproximado que las mitades de banana.
- Calentar la manteca en una sartén a fuego medio hasta que se derrita.
- Colocar las mitades de banana en la sartén y dorar por ambos lados durante aproximadamente 2 minutos por lado.
- Retirar las bananas y colocar las tiras de queso en la misma sartén, dorando por cada lado hasta que estén bien marcadas pero sin deshacerse.
- Mezclar el azúcar con la canela en un recipiente pequeño.
- Colocar las bananas en un plato, disponer las tiras de queso encima y espolvorear de manera uniforme la mezcla de azúcar y canela.
- Servir inmediatamente mientras el queso aún está caliente.