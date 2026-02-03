Gastronomía

Tentación brasileña: cartola, el postre de banana y queso que tienes que probar una vez en la vida

La cartola, un tradicional postre brasileño, combina banana y queso de manera equilibrada. Su origen se remonta a la región nordeste, uniendo cultura y sabor en cada bocado. Aprendé a prepararla hoy mismo.

Por ABC Color
03 de febrero de 2026 - 06:00
Cartola, postre de Brasil.
Cartola, postre de Brasil.CarlaNichiata

Cómo hacer un postre cartola

Cartola

  • Plato: Postre
  • Receta: brasileña

Ingredientes

  • 4 unidades de banana madura
  • 200 gramos de queso tipo cuajo o queso fresco firme
  • 40 gramos de manteca sin sal
  • 40 gramos de azúcar
  • 5 gramos de canela en polvo

Elaboración paso a paso

  1. Pelar las bananas y cortar cada una por la mitad a lo largo.
  2. Cortar el queso en tiras del mismo largo y grosor aproximado que las mitades de banana.
  3. Calentar la manteca en una sartén a fuego medio hasta que se derrita.
  4. Colocar las mitades de banana en la sartén y dorar por ambos lados durante aproximadamente 2 minutos por lado.
  5. Retirar las bananas y colocar las tiras de queso en la misma sartén, dorando por cada lado hasta que estén bien marcadas pero sin deshacerse.
  6. Mezclar el azúcar con la canela en un recipiente pequeño.
  7. Colocar las bananas en un plato, disponer las tiras de queso encima y espolvorear de manera uniforme la mezcla de azúcar y canela.
  8. Servir inmediatamente mientras el queso aún está caliente.

