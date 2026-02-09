Afrodisíacos al plato: la guía definitiva para cocinar con cacao, jengibre y mariscos

Más allá del mito, el poder de ingredientes como el cacao, el jengibre y los mariscos está en una combinación de aromas, texturas y efectos reales —aunque moderados— sobre el cuerpo.

Cacao: placer amargo, final redondo

El cacao puro aporta intensidad y persistencia, dos cualidades que funcionan como un “perfume” comestible.

Contiene compuestos asociados al bienestar, pero el verdadero secreto está en su amargor elegante: un chocolate negro (70% o más) realza postres sin empalagar y también puede entrar en platos salados.

Lea más: Mousse de vino tinto: una propuesta audaz y sofisticada para una cena romántica

Una salsa rápida de cacao con un toque de miel y sal marina, por ejemplo, acompaña bien unas vieiras marcadas o un lomo de atún, siempre sin excederse para no tapar el producto.

Jengibre: calor inmediato y aroma limpio

El jengibre suma picor y frescura a la vez, una sensación que despierta el paladar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En San Valentín conviene usarlo como acento, no como protagonista: rallado al final en un caldo, infusionado en una vinagreta cítrica o integrado en una manteca para terminar un salteado.

Funciona especialmente bien con cítricos y con grasas suaves, porque “corta” y deja la boca lista para el siguiente bocado.

Lea más: Los alimentos afrodisíacos más populares: ¿realidad o placebo?

Mariscos: lujo simple (y técnica)

Ostras, vieiras, langostinos o mejillones cargan con la fama de la seducción por su textura y su asociación con la celebración.

En la práctica, brillan cuando se cocinan poco y con precisión: plancha muy caliente, segundos contados y una salsa breve.

Una combinación ganadora para la fecha es marisco + manteca + jengibre, con un toque de limón; y, para el cierre, cacao en formato mousse o ganache ligera.

Lea más: Platos para el día de los Enamorados: tips para evitar molestias estomacales ese día

El detalle que no se negocia

Si hay alergias, embarazo o dudas con el crudo, mejor optar por mariscos bien cocidos y compras de máxima frescura. La verdadera “chispa” del menú está menos en promesas mágicas y más en cocinar con intención.