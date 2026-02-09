Mousse de vino tinto: una propuesta audaz y sofisticada para una cena romántica

Cómo hacer una mousse de vino tinto
Lea más: Seguí esta receta y hacé los más sabrosos popcakes para el Día de los Enamorados
Mousse de vino tinto
- Plato: Postre
Ingredientes
- 125 mililitros de vino tinto
- 40 gramos de azúcar
- 3 gramos de gelatina en polvo sin sabor
- 15 mililitros de agua fría
- 100 mililitros de nata para montar
- 1 huevo
- 0,5 gramo de sal
- 2,5 mililitros de extracto de vainilla
Elaboración paso a paso
- Calentar el vino tinto con el azúcar a fuego medio hasta que el azúcar se disuelva por completo.
- Dejar hervir suavemente durante 5 minutos para concentrar aromas y alcohol.
- Hidratar la gelatina con el agua fría durante 5 minutos.
- Retirar el vino del fuego y añadir la gelatina hidratada, mezclando hasta que se disuelva totalmente.
- Dejar templar la preparación hasta que esté tibia, líquida pero no caliente.
- Montar la nata hasta formar picos suaves y reservar en frío.
- Separar el huevo en clara y yema.
- Batir la yema con la vainilla durante 1 minuto.
- Batir la clara con la sal hasta obtener picos medios.
- Incorporar lentamente el vino tibio a la yema batida, mezclando de forma continua.
- Integrar la nata montada con movimientos envolventes.
- Añadir la clara montada en dos tandas, con cuidado de no perder aire.
- Repartir la mousse en dos copas o recipientes individuales y refrigerar al menos 4 horas antes de servir.
- Opcional: agregar frutos rojos frescos, ralladura de chocolate amargo o una galletita crocante fina para decorar.