Gastronomía

Mousse de vino tinto: una propuesta audaz y sofisticada para una cena romántica

Se acerca el Día de los Enamorados y con él la oportunidad de preparar un sabroso postre casero para celebrar en pareja. Seguí esta receta de mousse de vino tinto, un dulce diferente.

Por ABC Color
09 de febrero de 2026 - 11:00
Postre de vino tinto.
Postre de vino tinto.Jose Borrero

Cómo hacer una mousse de vino tinto

Lea más: Seguí esta receta y hacé los más sabrosos popcakes para el Día de los Enamorados

Mousse de vino tinto

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 125 mililitros de vino tinto
  • 40 gramos de azúcar
  • 3 gramos de gelatina en polvo sin sabor
  • 15 mililitros de agua fría
  • 100 mililitros de nata para montar
  • 1 huevo
  • 0,5 gramo de sal
  • 2,5 mililitros de extracto de vainilla

Elaboración paso a paso

  1. Calentar el vino tinto con el azúcar a fuego medio hasta que el azúcar se disuelva por completo.
  2. Dejar hervir suavemente durante 5 minutos para concentrar aromas y alcohol.
  3. Hidratar la gelatina con el agua fría durante 5 minutos.
  4. Retirar el vino del fuego y añadir la gelatina hidratada, mezclando hasta que se disuelva totalmente.
  5. Dejar templar la preparación hasta que esté tibia, líquida pero no caliente.
  6. Montar la nata hasta formar picos suaves y reservar en frío.
  7. Separar el huevo en clara y yema.
  8. Batir la yema con la vainilla durante 1 minuto.
  9. Batir la clara con la sal hasta obtener picos medios.
  10. Incorporar lentamente el vino tibio a la yema batida, mezclando de forma continua.
  11. Integrar la nata montada con movimientos envolventes.
  12. Añadir la clara montada en dos tandas, con cuidado de no perder aire.
  13. Repartir la mousse en dos copas o recipientes individuales y refrigerar al menos 4 horas antes de servir.
  14. Opcional: agregar frutos rojos frescos, ralladura de chocolate amargo o una galletita crocante fina para decorar.

Lea más: Cuatro recetas para el Día de los Enamorados