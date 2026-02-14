Filete de tilapia 5 estrellas: el truco de la manteca noisette para elevar el corte

Cómo hacer un filete de tilapia cinco estrellas
Tilapia cinco estrellas
- Plato: Plato principal
Ingredientes
- 2 filetes de tilapia
- 60 gramos de manteca
- 15 mililitros de aceite de oliva
- 1 diente de ajo
- 20 gramos de alcaparras
- 30 mililitros de jugo de limón
- 2 gramos de ralladura de limón
- 10 gramos de perejil
- 5 gramos de sal
- 2 gramos de pimienta negra
Elaboración paso a paso
- Secar los filetes de tilapia y sazonar con 5 gramos de sal y 2 gramos de pimienta negra.
- Calentar una sartén a fuego medio-alto y agregar 15 mililitros de aceite de oliva.
- Dorar los filetes de tilapia 2-3 minutos por lado y retirar a un plato tibio.
- Bajar el fuego a medio y agregar 60 gramos de manteca a la sartén.
- Cocinar la manteca 2-4 minutos, moviendo la sartén, hasta que espume, tome color avellana y huela a tostado.
- Incorporar 1 unidad de diente de ajo picado y cocinar 30 segundos.
- Añadir 20 gramos de alcaparras, 30 mililitros de jugo de limón y 2 gramos de ralladura de limón y mezclar 20-30 segundos.
- Devolver los filetes a la sartén y bañar con la manteca noisette 30-60 segundos.
- Espolvorear 10 gramos de perejil picado y servir.