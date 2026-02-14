Gastronomía

Filete de tilapia 5 estrellas: el truco de la manteca noisette para elevar el corte

Seguí esta receta y hacé el mejor plato con tilapia. Aprendé la técnica para una buena manteca noisette y no querrás volver a preparar el pescado de otra forma.

Por ABC Color
14 de febrero de 2026 - 11:00
Tilapia.
Tilapia.

Cómo hacer un filete de tilapia cinco estrellas

Tilapia cinco estrellas

  • Plato: Plato principal

Ingredientes

  • 2 filetes de tilapia
  • 60 gramos de manteca
  • 15 mililitros de aceite de oliva
  • 1 diente de ajo
  • 20 gramos de alcaparras
  • 30 mililitros de jugo de limón
  • 2 gramos de ralladura de limón
  • 10 gramos de perejil
  • 5 gramos de sal
  • 2 gramos de pimienta negra

Elaboración paso a paso

  1. Secar los filetes de tilapia y sazonar con 5 gramos de sal y 2 gramos de pimienta negra.
  2. Calentar una sartén a fuego medio-alto y agregar 15 mililitros de aceite de oliva.
  3. Dorar los filetes de tilapia 2-3 minutos por lado y retirar a un plato tibio.
  4. Bajar el fuego a medio y agregar 60 gramos de manteca a la sartén.
  5. Cocinar la manteca 2-4 minutos, moviendo la sartén, hasta que espume, tome color avellana y huela a tostado.
  6. Incorporar 1 unidad de diente de ajo picado y cocinar 30 segundos.
  7. Añadir 20 gramos de alcaparras, 30 mililitros de jugo de limón y 2 gramos de ralladura de limón y mezclar 20-30 segundos.
  8. Devolver los filetes a la sartén y bañar con la manteca noisette 30-60 segundos.
  9. Espolvorear 10 gramos de perejil picado y servir.

