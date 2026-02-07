Receta de pescado entero a la sal: una técnica milenaria y elegante

Cómo hacer pescado entero a la sal
Pescado a la sal
- Plato: Plato principal
Ingredientes
- 1 pescado blanco entero de 1200 gramos
- 2000 gramos de sal gruesa marina
- 100 mililitros de agua
- 2 claras de huevo
- 1 limón
- 10 gramos de hojas de perejil fresco
- 30 mililitros de aceite de oliva virgen extra
- 5 gramos de pimienta negra molida
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 200 ºc.
- Lavar el pescado bajo un chorro suave de agua fría y secar muy bien la superficie con papel de cocina. Dejar las escamas del pescado intactas y pedir en la pescadería o retirar solo las vísceras por una pequeña incisión ventral.
- Cortar el limón en rodajas finas.
- Picar las hojas de perejil fresco en trozos gruesos.
- Rellenar la cavidad interior del pescado con las rodajas de limón y el perejil picado.
- Batir ligeramente las claras de huevo en un bol hasta que espumen sin llegar a punto de nieve.
- Mezclar en un recipiente grande la sal gruesa marina con las claras batidas y el agua hasta obtener una textura similar a arena húmeda que se compacte al presionarla.
- Forrar una bandeja de horno con papel de hornear.
- Extender sobre la bandeja una base de la mezcla de sal de aproximadamente 1 centímetro de grosor con la forma del pescado. Colocar el pescado sobre la base de sal y presionar ligeramente para que se asiente. Cubrir completamente el pescado con el resto de la mezcla de sal, presionando con las manos para formar una costra compacta y sin huecos.
- Introducir la bandeja en el horno precalentado y hornear durante 25 minutos.
- Apagar el horno y dejar reposar el pescado en el interior durante 5 minutos adicionales.
- Retirar la bandeja del horno y dejar reposar 3 minutos más a temperatura ambiente.
- Romper la costra de sal con cuidado utilizando el dorso de un cuchillo grande o una espátula resistente.
- Retirar la sal de la superficie y los laterales del pescado, procurando que no caigan cristales sobre la carne. Quitar la piel del pescado con ayuda de un cuchillo y una espátula, desechándola. Separar los lomos superiores con cuidado, retirando espinas visibles y la espina central.
- Colocar los lomos limpios en una fuente caliente, regar con el aceite de oliva virgen extra y espolvorear con la pimienta negra molida antes de llevar al centro de la mesa.