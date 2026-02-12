Tacos de atún: un plato liviano para la cena

Cómo hacer tacos de atún
Quedan deliciosos también con aguacate, maíz y tomate.
Ingredientes
- 2 latas de atún en agua
- 1 cebolla mediana
- 1 locote picado finamente
- Aceite de oliva
- Salsa de soja
- El jugo de un limón
- 2 tortillas tipo rapiditas
Elaboración paso a paso
- Picar la cebolla y el locote, y rehogarlos en una sartén con el aceite de oliva.
- Agregar el atún y dejar cocinar 4 minutosaproximadamente, revolviendo ocasionalmente.
- Añadir un poco de salsa de soja y el jugo de limón.
- Calentar las tortillas a la plancha, horno o sartén. Rellenarlas.
- Acompañar con ensalada fresca y/o arroz.