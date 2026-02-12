Gastronomía

Tacos de atún: un plato liviano para la cena

Probá esta receta de tacón con atún, perfecto para consumir en dietas para bajar de peso. Es fácil de hacer y además, ¡es riquísimo! Podés variar los vegetales a tu gusto.

21 de agosto de 2024 - 10:04
Tacos de atún.
Cómo hacer tacos de atún

Quedan deliciosos también con aguacate, maíz y tomate. 

Tacos de atún

Ingredientes

  • 2 latas de atún en agua
  • 1 cebolla mediana
  • 1 locote picado finamente
  • Aceite de oliva
  • Salsa de soja
  • El jugo de un limón
  • 2 tortillas tipo rapiditas

Elaboración paso a paso

  1. Picar la cebolla y el locote, y rehogarlos en una sartén con el aceite de oliva.
  2. Agregar el atún y dejar cocinar 4 minutosaproximadamente, revolviendo ocasionalmente.
  3. Añadir un poco de salsa de soja y el jugo de limón.
  4. Calentar las tortillas a la plancha, horno o sartén. Rellenarlas.
  5. Acompañar con ensalada fresca y/o arroz.

