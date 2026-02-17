Pepinillos fritos: el snack sureño de EE. UU. que se volvió viral por su textura irresistible

Cómo hacer pepinillos fritos
Pepinillos fritos
- Plato: Entrada
Ingredientes
- 300 gramos de pepinillos en rodajas
- 120 gramos de harina de trigo
- 30 gramos de maicena
- 150 gramos de pan rallado
- 2 huevos
- 60 mililitros de leche
- 5 gramos de sal
- 2 gramos de pimienta negra molida
- 3 gramos de pimentón dulce
- 1 gramo de ajo en polvo
- 700 mililitros de aceite vegetal
Elaboración paso a paso
- Escurrir los pepinillos y secarlos bien con papel de cocina.
- Mezclar la harina de trigo, la maicena, la sal, la pimienta, el pimentón dulce y el ajo en polvo en un bol.
- Batir los huevos con la leche en otro bol.
- Colocar el pan rallado en un tercer bol.
- Calentar el aceite vegetal en una sartén o cazo hasta 180°C.
- Rebozar los pepinillos pasándolos primero por la mezcla de harina, luego por el huevo y finalmente por el pan rallado.
- Freír los pepinillos en tandas durante 2-3 minutos, hasta que queden dorados.
- Escurrir los pepinillos fritos sobre papel de cocina.
- Servir los pepinillos fritos calientes.