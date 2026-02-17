Gastronomía

Pepinillos fritos: el snack sureño de EE. UU. que se volvió viral por su textura irresistible

Aprendé a hacer pepinillos fritos, un snack de textura crujiente y muy fácil de hacer.

Por ABC Color
17 de febrero de 2026 - 06:00
Pepinillos fritos.
Shutterstock

Cómo hacer pepinillos fritos

Pepinillos fritos

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 300 gramos de pepinillos en rodajas
  • 120 gramos de harina de trigo
  • 30 gramos de maicena
  • 150 gramos de pan rallado
  • 2 huevos
  • 60 mililitros de leche
  • 5 gramos de sal
  • 2 gramos de pimienta negra molida
  • 3 gramos de pimentón dulce
  • 1 gramo de ajo en polvo
  • 700 mililitros de aceite vegetal

Elaboración paso a paso

  1. Escurrir los pepinillos y secarlos bien con papel de cocina.
  2. Mezclar la harina de trigo, la maicena, la sal, la pimienta, el pimentón dulce y el ajo en polvo en un bol.
  3. Batir los huevos con la leche en otro bol.
  4. Colocar el pan rallado en un tercer bol.
  5. Calentar el aceite vegetal en una sartén o cazo hasta 180°C.
  6. Rebozar los pepinillos pasándolos primero por la mezcla de harina, luego por el huevo y finalmente por el pan rallado.
  7. Freír los pepinillos en tandas durante 2-3 minutos, hasta que queden dorados.
  8. Escurrir los pepinillos fritos sobre papel de cocina.
  9. Servir los pepinillos fritos calientes.

