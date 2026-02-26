Gastronomía

Prepará una deliciosa torta mousse de chocolate diet sin horno

La torta mousse de chocolate diet es una opción deliciosa y ligera para los amantes del postre. Baja en calorías, esta receta, lista en 30 minutos, transforma el placer dulce sin sacrificar la salud.

Por ABC Color
03 de agosto de 2024 - 16:42
Torta mousse de chocolate.
Torta mousse de chocolate.Shutterstock

Cómo hacer una torta mousse de chocolate diet

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 1 paquete (140 gramos) de galletitas de cacao dietéticas
  • 2 cucharadas de margarina diet
  • 200 centímetros cúbicos de crema de leche light
  • 3 cucharadas de cacao amargo en polvo
  • 1 sobre de gelatina sin sabor
  • 3 claras de huevo
  • 3 cucharadas de edulcorante en polvo

Leche condensada light: 

  • 1 taza de leche en polvo descremada
  • ½ taza de agua hirviendo
  • ¼ taza de edulcorante en polvo para cocción
  • 1 cucharada de margarina light

Elaboración paso a paso

  1. Para la leche condensada light, licuar todos los ingredientes por 5 minutos. Reservar. 
  2. Procesar las galletitas, mezclar con la margarina y forrar con esta pasta el fondo de una tortera desmontable de 20 centímetros de diámetro. 
  3. Batir la crema de leche a medio punto. Agregar la leche condensada light, el cacao y la gelatina hidratada y disuelta en agua caliente. Mezclar bien y reservar. 
  4. Batir las claras a nieve, agregar el edulcorante, continuar batiendo 1 minuto más y unir a la preparación anterior, mezclando con movimientos envolventes. 
  5. Colocar la mousse sobre la base de galletitas y llevar a la heladera hasta que solidifique. Desmoldar y decorar con chocolate amargo fileteado.