Prepará una deliciosa torta mousse de chocolate diet sin horno

Cómo hacer una torta mousse de chocolate diet
Torta mousse de chocolate diet
- Plato: Postre
Ingredientes
- 1 paquete (140 gramos) de galletitas de cacao dietéticas
- 2 cucharadas de margarina diet
- 200 centímetros cúbicos de crema de leche light
- 3 cucharadas de cacao amargo en polvo
- 1 sobre de gelatina sin sabor
- 3 claras de huevo
- 3 cucharadas de edulcorante en polvo
Leche condensada light:
- 1 taza de leche en polvo descremada
- ½ taza de agua hirviendo
- ¼ taza de edulcorante en polvo para cocción
- 1 cucharada de margarina light
Elaboración paso a paso
- Para la leche condensada light, licuar todos los ingredientes por 5 minutos. Reservar.
- Procesar las galletitas, mezclar con la margarina y forrar con esta pasta el fondo de una tortera desmontable de 20 centímetros de diámetro.
- Batir la crema de leche a medio punto. Agregar la leche condensada light, el cacao y la gelatina hidratada y disuelta en agua caliente. Mezclar bien y reservar.
- Batir las claras a nieve, agregar el edulcorante, continuar batiendo 1 minuto más y unir a la preparación anterior, mezclando con movimientos envolventes.
- Colocar la mousse sobre la base de galletitas y llevar a la heladera hasta que solidifique. Desmoldar y decorar con chocolate amargo fileteado.