Trenza de hojaldre rellena: una presentación de impacto para tus desayunos o meriendas

Cómo hacer una trenza de hojaldre rellena
- Plato: Postre
Ingredientes
- 300 gramos de masa de hojaldre
- 150 gramos de crema de cacao
- 1 huevo
- 15 mililitros de leche
- 20 gramos de almendra laminada
- 10 gramos de azúcar glas
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 200 °C.
- Estirar la masa de hojaldre sobre una superficie ligeramente enharinada hasta formar un rectángulo.
- Cortar 2 líneas longitudinales para marcar 3 zonas, dejando la parte central sin cortar y destinando los laterales a tiras.
- Cortar los laterales en tiras diagonales de 2 a 3 centímetros de ancho, procurando que queden simétricas.
- Colocar la crema de cacao a lo largo de la franja central.
- Realizar la trenza cruzando las tiras alternadas de un lado y del otro sobre el relleno, sellando bien el extremo superior e inferior.
- Batir el huevo con la leche.
- Pincelar la superficie del hojaldre con la mezcla de huevo.
- Espolvorear la almendra laminada por encima.
- Hornear durante 20 minutos a 25 minutos, hasta que el hojaldre esté dorado.
- Dejar templar durante 10 minutos sobre una rejilla.
- Espolvorear el azúcar glas antes de servir.