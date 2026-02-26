Gastronomía

Trenza de hojaldre rellena: una presentación de impacto para tus desayunos o meriendas

El hojaldre, versátil y delicioso, se transforma en una trenza rellena perfecta para cualquier ocasión. Con ingredientes simples y paso a paso claro, preparar este atractivo platillo casero es más fácil de lo que pensás.

Por ABC Color
26 de febrero de 2026 - 11:15
Trenza de hojaldre rellena.
Trenza de hojaldre rellena.

Cómo hacer una trenza de hojaldre rellena

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 300 gramos de masa de hojaldre
  • 150 gramos de crema de cacao
  • 1 huevo
  • 15 mililitros de leche
  • 20 gramos de almendra laminada
  • 10 gramos de azúcar glas

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 200 °C.
  2. Estirar la masa de hojaldre sobre una superficie ligeramente enharinada hasta formar un rectángulo.
  3. Cortar 2 líneas longitudinales para marcar 3 zonas, dejando la parte central sin cortar y destinando los laterales a tiras.
  4. Cortar los laterales en tiras diagonales de 2 a 3 centímetros de ancho, procurando que queden simétricas.
  5. Colocar la crema de cacao a lo largo de la franja central.
  6. Realizar la trenza cruzando las tiras alternadas de un lado y del otro sobre el relleno, sellando bien el extremo superior e inferior.
  7. Batir el huevo con la leche.
  8. Pincelar la superficie del hojaldre con la mezcla de huevo.
  9. Espolvorear la almendra laminada por encima.
  10. Hornear durante 20 minutos a 25 minutos, hasta que el hojaldre esté dorado.
  11. Dejar templar durante 10 minutos sobre una rejilla.
  12. Espolvorear el azúcar glas antes de servir.

