Andá practicando cómo elaborar chipa en casa para la Semana Santa 2026

No te podés perder esta receta de chipa almidón, una de las más tradicionales y sencillas de hacer. Que en la Semana Santa no te falte una receta de chipa como esta.

Por ABC Color
05 de abril de 2022 - 16:11
Bandeja de chipas recién horneadas.
Bandeja de chipas recién horneadas.

Cómo hacer chipa almidón

La chipa de almidón tradicional no lleva polvo de hornear. Aquí le agregamos para que quede una masa más esponjosa.

 

Chipa de almidón

  • Receta: Paraguaya

Ingredientes

  • 500 gramos de fécula de mandioca
  • 250 gramos de queso Paraguay
  • 200 gramos de manteca blanda
  • 3 huevos
  • 2 cucharaditas de polvo de hornear
  • 1 cucharadita de sal fina
  • 1 cucharada de anís

Elaboración paso a paso

  1. Batir muy bien la manteca hasta que se convierta en una crema, y agregar de a uno los huevos, batiendo después de cada adición.
  2. Agregar al batido el queso Paraguay bien desmenuzado y el anís estrujado. Mezclar.
  3. Cernir todos los ingredientes secos (fécula, sal y polvo de hornear). Colocarlos en forma de corona sobre la mesada.
  4. Colocar el batido en el centro de la corona, y mezclar bien. Agregar un poco de leche, si fuera necesario. Tapar la masa y dejar descansar entre 20 y 30 minutos.
  5. Amasar la masa, estirarla en forma de cordón de 4 a 5 centímetros de diámetro, aplanarlo ligeramente con la mano y cortar con cuchillo en forma de rombos.
  6. Colocar en una placa enmantecada y llevar a horno precalentado a 200 ºC, durante 20 a 30 minutos, hasta que estén ligeramente doradas.