Andá practicando cómo elaborar chipa en casa para la Semana Santa 2026

Cómo hacer chipa almidón
Lea más: ¿La chipa será más cara este año?: esto es lo que revela un sondeo a vendedoras de Caacupé
La chipa de almidón tradicional no lleva polvo de hornear. Aquí le agregamos para que quede una masa más esponjosa.
Chipa de almidón
- Receta: Paraguaya
Ingredientes
- 500 gramos de fécula de mandioca
- 250 gramos de queso Paraguay
- 200 gramos de manteca blanda
- 3 huevos
- 2 cucharaditas de polvo de hornear
- 1 cucharadita de sal fina
- 1 cucharada de anís
Elaboración paso a paso
- Batir muy bien la manteca hasta que se convierta en una crema, y agregar de a uno los huevos, batiendo después de cada adición.
- Agregar al batido el queso Paraguay bien desmenuzado y el anís estrujado. Mezclar.
- Cernir todos los ingredientes secos (fécula, sal y polvo de hornear). Colocarlos en forma de corona sobre la mesada.
- Colocar el batido en el centro de la corona, y mezclar bien. Agregar un poco de leche, si fuera necesario. Tapar la masa y dejar descansar entre 20 y 30 minutos.
- Amasar la masa, estirarla en forma de cordón de 4 a 5 centímetros de diámetro, aplanarlo ligeramente con la mano y cortar con cuchillo en forma de rombos.
- Colocar en una placa enmantecada y llevar a horno precalentado a 200 ºC, durante 20 a 30 minutos, hasta que estén ligeramente doradas.