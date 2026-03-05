Pizzetas de hojaldre: la base ultra crocante que va a cambiar tus noches de películas

Cómo hacer pizzetas de hojaldre
Pizzetas de hojaldre
Ingredientes
- 1 masa de hojaldre
- 150 gramos de salsa de tomate
- 200 gramos de mozzarella rallada
- 30 gramos de queso parmesano rallado
- 15 mililitros de aceite de oliva
- 2 gramos de orégano seco
- 2 gramos de sal
- 1 gramo de pimienta negra
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 220 °C.
- Forrar una bandeja con papel manteca.
- Estirar la masa de hojaldre sobre una superficie fría y seca.
- Cortar 12 discos de 7 centímetros de diámetro.
- Pinchar cada disco con un tenedor para limitar el inflado.
- Pincelar los discos con 5 mililitros de aceite de oliva.
- Hornear los discos 8 minutos hasta que comiencen a dorarse.
- Retirar la bandeja y distribuir 150 gramos de salsa de tomate sobre los discos.
- Agregar 200 gramos de mozzarella rallada y 30 gramos de queso parmesano rallado.
- Condimentar con 2 gramos de orégano seco, 2 gramos de sal y 1 gramo de pimienta negra.
- Rociar con 10 mililitros de aceite de oliva.
- Hornear 6 minutos hasta que el queso se funda y el hojaldre quede bien crocante.