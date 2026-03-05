Gastronomía

Pizzetas de hojaldre: la base ultra crocante que va a cambiar tus noches de películas

Las pizzetas de hojaldre son un aperitivo fácil y rápido de preparar. Con pocos ingredientes y 20 minutos de cocción, podés deleitar a tus invitados con un sabor crujiente y delicioso. Aquí te mostramos cómo hacerlo.

Por ABC Color
05 de marzo de 2026 - 11:30
Pizza de hojaldre, imagen ilustrativa.
Pizza de hojaldre, imagen ilustrativa.Shutterstock

Cómo hacer pizzetas de hojaldre

Pizzetas de hojaldre

Ingredientes

  • 1 masa de hojaldre
  • 150 gramos de salsa de tomate
  • 200 gramos de mozzarella rallada
  • 30 gramos de queso parmesano rallado
  • 15 mililitros de aceite de oliva
  • 2 gramos de orégano seco
  • 2 gramos de sal
  • 1 gramo de pimienta negra

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 220 °C.
  2. Forrar una bandeja con papel manteca.
  3. Estirar la masa de hojaldre sobre una superficie fría y seca.
  4. Cortar 12 discos de 7 centímetros de diámetro.
  5. Pinchar cada disco con un tenedor para limitar el inflado.
  6. Pincelar los discos con 5 mililitros de aceite de oliva.
  7. Hornear los discos 8 minutos hasta que comiencen a dorarse.
  8. Retirar la bandeja y distribuir 150 gramos de salsa de tomate sobre los discos.
  9. Agregar 200 gramos de mozzarella rallada y 30 gramos de queso parmesano rallado.
  10. Condimentar con 2 gramos de orégano seco, 2 gramos de sal y 1 gramo de pimienta negra.
  11. Rociar con 10 mililitros de aceite de oliva.
  12. Hornear 6 minutos hasta que el queso se funda y el hojaldre quede bien crocante.

