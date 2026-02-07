Focaccia de papa: la variante de la Puglia que es mucho más húmeda y suave que la original

Cómo hacer una focaccia de papa
Focaccia de papa
- Plato: Entrada
- Receta: italiana
Ingredientes
- 500 gramos de papa
- 500 gramos de harina de trigo
- 300 mililitros de agua
- 7 gramos de levadura seca
- 10 gramos de azúcar
- 15 gramos de sal fina
- 60 mililitros de aceite de oliva
- 300 gramos de tomate cherry
- 10 gramos de orégano seco
- 10 gramos de sal gruesa
- 20 mililitros de aceite de oliva para la bandeja y el acabado
Elaboración paso a paso
- Lavar las papas y cocerlas en abundante agua con sal hasta que estén tiernas.
- Escurrir las papas, dejarlas templar, pelarlas y triturarlas hasta obtener un puré fino.
- Disolver la levadura seca y el azúcar en el agua templada y dejar reposar 10 minutos.
- Mezclar en un bol grande la harina y la sal fina.
- Incorporar el puré de papa a la mezcla de harina y mezclar.
- Añadir la mezcla de levadura y el aceite de oliva e integrar hasta formar una masa pegajosa.
- Amasar durante 10 minutos, preferiblemente con amasadora, hasta obtener una masa lisa y elástica.
- Colocar la masa en un bol ligeramente aceitado, cubrir y dejar levar 60 minutos o hasta que doble su volumen.
- Engrasar generosamente una bandeja de horno con aceite de oliva.
- Volcar la masa sobre la bandeja y, con las manos aceitada, estirarla suavemente hasta cubrir la superficie sin desgasificar por completo.
- Dejar reposar la masa en la bandeja durante 30 minutos.
- Precalentar el horno a 220 grados.
- Lavar los tomates cherry y cortarlos por la mitad.
- Presionar los dedos sobre la superficie de la masa para formar hoyuelos profundos.
- Repartir los tomates cherry sobre la masa presionando ligeramente para que se hundan en los hoyuelos.
- Espolvorear la superficie con orégano seco y sal gruesa y regar con el aceite de oliva restante.
- Hornear la focaccia durante 25 minutos o hasta que esté dorada y esponjosa.
- Retirar la focaccia del horno y dejar reposar 10 minutos antes de desmoldar y cortar.