Focaccia de papa: la variante de la Puglia que es mucho más húmeda y suave que la original

Aprendé a hacer una focaccia deliciosa hecha a base de papa. Ideal como entrada o para acompañar una cerveza bien fría.

Por ABC Color
07 de febrero de 2026 - 06:00
Focaccia.
Focaccia.Quanthem

Cómo hacer una focaccia de papa

Focaccia de papa

  • Plato: Entrada
  • Receta: italiana

Ingredientes

  • 500 gramos de papa
  • 500 gramos de harina de trigo
  • 300 mililitros de agua
  • 7 gramos de levadura seca
  • 10 gramos de azúcar
  • 15 gramos de sal fina
  • 60 mililitros de aceite de oliva
  • 300 gramos de tomate cherry
  • 10 gramos de orégano seco
  • 10 gramos de sal gruesa
  • 20 mililitros de aceite de oliva para la bandeja y el acabado

Elaboración paso a paso

  1. Lavar las papas y cocerlas en abundante agua con sal hasta que estén tiernas.
  2. Escurrir las papas, dejarlas templar, pelarlas y triturarlas hasta obtener un puré fino.
  3. Disolver la levadura seca y el azúcar en el agua templada y dejar reposar 10 minutos.
  4. Mezclar en un bol grande la harina y la sal fina.
  5. Incorporar el puré de papa a la mezcla de harina y mezclar.
  6. Añadir la mezcla de levadura y el aceite de oliva e integrar hasta formar una masa pegajosa.
  7. Amasar durante 10 minutos, preferiblemente con amasadora, hasta obtener una masa lisa y elástica.
  8. Colocar la masa en un bol ligeramente aceitado, cubrir y dejar levar 60 minutos o hasta que doble su volumen.
  9. Engrasar generosamente una bandeja de horno con aceite de oliva.
  10. Volcar la masa sobre la bandeja y, con las manos aceitada, estirarla suavemente hasta cubrir la superficie sin desgasificar por completo.
  11. Dejar reposar la masa en la bandeja durante 30 minutos.
  12. Precalentar el horno a 220 grados.
  13. Lavar los tomates cherry y cortarlos por la mitad.
  14. Presionar los dedos sobre la superficie de la masa para formar hoyuelos profundos.
  15. Repartir los tomates cherry sobre la masa presionando ligeramente para que se hundan en los hoyuelos.
  16. Espolvorear la superficie con orégano seco y sal gruesa y regar con el aceite de oliva restante.
  17. Hornear la focaccia durante 25 minutos o hasta que esté dorada y esponjosa.
  18. Retirar la focaccia del horno y dejar reposar 10 minutos antes de desmoldar y cortar.