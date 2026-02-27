Gastronomía

Hacé una “pizza bianca”, la deliciosa pizza que no lleva salsa de tomate

La “pizza bianca” se aleja de la tradicional salsa de tomate. Este plato, originario de Italia, combina ingredientes frescos y un proceso simple. Descubrí cómo prepararla fácilmente en casa y sorprendé a tus invitados.

Por ABC Color
27 de febrero de 2026 - 09:49
Pizza bianca.
Pizza bianca.Shutterstock

Cómo hacer una “pizza bianca”, sin salsa de tomate

Lea más: Crisis del tomate: importadores denuncian que el contrabando “regula” el mercado

Pizza bianca

  • Plato: Plato principal
  • Receta: italiana

Ingredientes

  • 500 gramos de harina de trigo 000
  • 325 mililitros de agua tibia
  • 7 gramos de levadura seca
  • 10 gramos de sal
  • 30 mililitros de aceite de oliva
  • 2 dientes de ajo
  • 200 mililitros de crema de leche
  • 200 gramos de ricotta
  • 200 gramos de mozzarella
  • 20 gramos de queso parmesano rallado
  • 2 gramos de romero fresco
  • 2 gramos de pimienta negra
  • 5 gramos de sal fina

Elaboración paso a paso

  1. Disolver la levadura en 325 mililitros de agua tibia.
  2. Mezclar 500 gramos de harina de trigo 000 con 10 gramos de sal.
  3. Agregar el agua con levadura y 30 mililitros de aceite de oliva a la harina y unir hasta formar una masa.
  4. Amasar durante 10 minutos hasta lograr una masa lisa y elástica.
  5. Dejar levar la masa tapada durante 60 minutos.
  6. Precalentar el horno a 250 °C y calentar una piedra para pizza o una bandeja invertida durante 30 minutos.
  7. Picar 2 dientes de ajo y mezclar con 30 mililitros de aceite de oliva.
  8. Dividir la masa en 2 partes y estirar cada una en un disco.
  9. Untar cada disco con la mezcla de ajo y aceite, distribuir 200 mililitros de crema de leche, sumar 200 gramos de ricotta en cucharadas y cubrir con 200 gramos de mozzarella.
  10. Espolvorear 20 gramos de queso parmesano rallado, 2 gramos de romero fresco, 2 gramos de pimienta negra y 5 gramos de sal fina.
  11. Hornear cada pizza durante 8 minutos a 12 minutos hasta dorar los bordes y fundir el queso.
  12. Reposar 2 minutos, cortar y servir.

Lea más: Crisis del tomate: habilitan por una semana la importación