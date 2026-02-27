Hacé una “pizza bianca”, la deliciosa pizza que no lleva salsa de tomate

Cómo hacer una “pizza bianca”, sin salsa de tomate
Pizza bianca
- Plato: Plato principal
- Receta: italiana
Ingredientes
- 500 gramos de harina de trigo 000
- 325 mililitros de agua tibia
- 7 gramos de levadura seca
- 10 gramos de sal
- 30 mililitros de aceite de oliva
- 2 dientes de ajo
- 200 mililitros de crema de leche
- 200 gramos de ricotta
- 200 gramos de mozzarella
- 20 gramos de queso parmesano rallado
- 2 gramos de romero fresco
- 2 gramos de pimienta negra
- 5 gramos de sal fina
Elaboración paso a paso
- Disolver la levadura en 325 mililitros de agua tibia.
- Mezclar 500 gramos de harina de trigo 000 con 10 gramos de sal.
- Agregar el agua con levadura y 30 mililitros de aceite de oliva a la harina y unir hasta formar una masa.
- Amasar durante 10 minutos hasta lograr una masa lisa y elástica.
- Dejar levar la masa tapada durante 60 minutos.
- Precalentar el horno a 250 °C y calentar una piedra para pizza o una bandeja invertida durante 30 minutos.
- Picar 2 dientes de ajo y mezclar con 30 mililitros de aceite de oliva.
- Dividir la masa en 2 partes y estirar cada una en un disco.
- Untar cada disco con la mezcla de ajo y aceite, distribuir 200 mililitros de crema de leche, sumar 200 gramos de ricotta en cucharadas y cubrir con 200 gramos de mozzarella.
- Espolvorear 20 gramos de queso parmesano rallado, 2 gramos de romero fresco, 2 gramos de pimienta negra y 5 gramos de sal fina.
- Hornear cada pizza durante 8 minutos a 12 minutos hasta dorar los bordes y fundir el queso.
- Reposar 2 minutos, cortar y servir.