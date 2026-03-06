Gastronomía

Milanesa de surubí: el truco del marinado con mostaza y limón para un sabor inigualable

La milanesa de surubí es un manjar que destaca por su sabor único. Seguí esta receta con los pasos clave para lograr una delicia crujiente en casa.

Por ABC Color
06 de marzo de 2026 - 06:00
Milanesa de pescado, imagen ilustrativa.
Milanesa de pescado, imagen ilustrativa.Shutterstock

Cómo hacer una milanesa de surubí

Lea más: Cómo hacer las mejores milanesas para sándwiches

Milanesa de surubí

  • Plato: Plato principal

Ingredientes

  • 600 gramos de surubí en filetes
  • 60 mililitros de jugo de limón
  • 40 gramos de mostaza
  • 10 gramos de ajo
  • 5 gramos de perejil
  • 6 gramos de sal
  • 2 gramos de pimienta negra
  • 2 huevos
  • 80 gramos de harina de trigo
  • 180 gramos de pan rallado
  • 300 mililitros de aceite

Elaboración paso a paso

  1. Cortar el surubí en filetes de tamaño parejo.
  2. Mezclar el jugo de limón, la mostaza, el ajo, el perejil, la sal y la pimienta.
  3. Marinar los filetes de surubí en la mezcla durante 30 minutos.
  4. Batir los huevos en un bol.
  5. Pasar cada filete por la harina.
  6. Pasar cada filete por el huevo batido.
  7. Rebozar cada filete con el pan rallado.
  8. Calentar el aceite en una sartén a fuego medio-alto.
  9. Freír las milanesas 2 minutos por lado o hasta dorar.
  10. Escurrir las milanesas sobre papel absorbente.
  11. Servir de inmediato.

Lea más: Receta imperdible: milanesa a la pizza, un plato irresistible para sorprender a todos