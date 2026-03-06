Milanesa de surubí: el truco del marinado con mostaza y limón para un sabor inigualable

Cómo hacer una milanesa de surubí
Milanesa de surubí
- Plato: Plato principal
Ingredientes
- 600 gramos de surubí en filetes
- 60 mililitros de jugo de limón
- 40 gramos de mostaza
- 10 gramos de ajo
- 5 gramos de perejil
- 6 gramos de sal
- 2 gramos de pimienta negra
- 2 huevos
- 80 gramos de harina de trigo
- 180 gramos de pan rallado
- 300 mililitros de aceite
Elaboración paso a paso
- Cortar el surubí en filetes de tamaño parejo.
- Mezclar el jugo de limón, la mostaza, el ajo, el perejil, la sal y la pimienta.
- Marinar los filetes de surubí en la mezcla durante 30 minutos.
- Batir los huevos en un bol.
- Pasar cada filete por la harina.
- Pasar cada filete por el huevo batido.
- Rebozar cada filete con el pan rallado.
- Calentar el aceite en una sartén a fuego medio-alto.
- Freír las milanesas 2 minutos por lado o hasta dorar.
- Escurrir las milanesas sobre papel absorbente.
- Servir de inmediato.