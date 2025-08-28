Gastronomía

Receta imperdible: milanesa a la pizza, un plato irresistible para sorprender a todos

La milanesa a la pizza conquista paladares combinando la crocancia del pan con la suavidad del queso. Con ingredientes sencillos y una receta rápida, esta delicia promete ser el plato estrella de tus reuniones familiares.

Por ABC Color
28 de agosto de 2025 - 11:23
Milanesa a la pizza.
Milanesa a la pizza.Shutterstock

Cómo hacer milanesa a la pizza

Milanesa a la pizza

Ingredientes

  • 1 kilogramo de rabadilla en bifes finos
  • 2 tazas de harina
  • 2 tazas de galleta molida
  • 3 huevos
  • Aceite de girasol para freír
  • 3 tomates en rodajas
  • 200 gramos de mozarela en fetas
  • 2 cucharadas de orégano seco

Elaboración paso a paso

  1. Golpear los bifes para ablandarlos. Apanarlos pasando primero por harina, luego por los huevos batidos y por último por galleta molida. Freír en abundante aceite caliente. Reservar sobre papel absorbente.
  2. Acomodar algunas rodajas de tomate sobre la milanesa, luego cubrir con una o dos fetas de queso mozarela y espolvorear con un poco de orégano seco. Llevar a horno fuerte a gratinar hasta que el queso se derrita.

