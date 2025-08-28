Receta imperdible: milanesa a la pizza, un plato irresistible para sorprender a todos

Cómo hacer milanesa a la pizza
Ingredientes
- 1 kilogramo de rabadilla en bifes finos
- 2 tazas de harina
- 2 tazas de galleta molida
- 3 huevos
- Aceite de girasol para freír
- 3 tomates en rodajas
- 200 gramos de mozarela en fetas
- 2 cucharadas de orégano seco
Elaboración paso a paso
- Golpear los bifes para ablandarlos. Apanarlos pasando primero por harina, luego por los huevos batidos y por último por galleta molida. Freír en abundante aceite caliente. Reservar sobre papel absorbente.
- Acomodar algunas rodajas de tomate sobre la milanesa, luego cubrir con una o dos fetas de queso mozarela y espolvorear con un poco de orégano seco. Llevar a horno fuerte a gratinar hasta que el queso se derrita.