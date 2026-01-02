Cómo hacer las mejores milanesas para sándwiches

Cómo hacer milanesas
Lea más: Receta imperdible: milanesa a la pizza, un plato irresistible para sorprender a todos
Milanesa
- Plato: Plato principal
Ingredientes
- 800 gramos de carnaza negra
- 3 huevos
- 200 gramos de pan rallado
- 50 gramos de harina de trigo
- 50 gramos de queso rallado
- 10 gramos de sal
- 5 gramos de pimienta negra molida
- 10 gramos de ajo picado
- 20 gramos de perejil fresco picado
- 50 mililitros de leche
- 500 mililitros de aceite vegetal
Elaboración paso a paso
- Colocar las fetas de carne sobre una tabla y golpear suavemente con un ablandador hasta afinarlas.
- Condimentar la carne con la sal y la pimienta por ambos lados.
- Colocar la harina de trigo en un plato amplio y enharinar las fetas de carne retirando el exceso.
- Cascar los huevos en un bowl, agregar la leche, el ajo y el perejil, y batir hasta integrar.
- Pasar las fetas enharinadas por la mezcla de huevo cubriéndolas por completo.
- Mezclar el pan rallado con el queso rallado en otro plato amplio.
- Rebozar las fetas pasadas por huevo en la mezcla de pan rallado y queso presionando para que el rebozado se adhiera bien.
- Colocar las milanesas rebozadas en una bandeja y llevar a la heladera por 20 minutos.
- Calentar el aceite vegetal en una sartén profunda hasta que alcance temperatura de fritura media-alta.
- Freír las milanesas en tandas hasta que estén doradas por ambos lados.
- Retirar las milanesas y colocarlas sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.
- Dejar entibiar las milanesas antes de armar los sándwiches.