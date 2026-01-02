Gastronomía

Cómo hacer las mejores milanesas para sándwiches

Seguí este paso a paso para hacer las milanesas más ricas, ideales para comer frías dentro de un sándwich, un snack perfecto para llevar a los paseos de verano.

Por ABC Color
02 de enero de 2026 - 06:00
Sándwich de milanesa.
Sándwich de milanesa.

Cómo hacer milanesas

Milanesa

  • Plato: Plato principal

Ingredientes

  • 800 gramos de carnaza negra
  • 3 huevos
  • 200 gramos de pan rallado
  • 50 gramos de harina de trigo
  • 50 gramos de queso rallado
  • 10 gramos de sal
  • 5 gramos de pimienta negra molida
  • 10 gramos de ajo picado
  • 20 gramos de perejil fresco picado
  • 50 mililitros de leche
  • 500 mililitros de aceite vegetal

Elaboración paso a paso

  1. Colocar las fetas de carne sobre una tabla y golpear suavemente con un ablandador hasta afinarlas.
  2. Condimentar la carne con la sal y la pimienta por ambos lados.
  3. Colocar la harina de trigo en un plato amplio y enharinar las fetas de carne retirando el exceso.
  4. Cascar los huevos en un bowl, agregar la leche, el ajo y el perejil, y batir hasta integrar.
  5. Pasar las fetas enharinadas por la mezcla de huevo cubriéndolas por completo.
  6. Mezclar el pan rallado con el queso rallado en otro plato amplio.
  7. Rebozar las fetas pasadas por huevo en la mezcla de pan rallado y queso presionando para que el rebozado se adhiera bien.
  8. Colocar las milanesas rebozadas en una bandeja y llevar a la heladera por 20 minutos.
  9. Calentar el aceite vegetal en una sartén profunda hasta que alcance temperatura de fritura media-alta.
  10. Freír las milanesas en tandas hasta que estén doradas por ambos lados.
  11. Retirar las milanesas y colocarlas sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.
  12. Dejar entibiar las milanesas antes de armar los sándwiches.

