Gastronomía

Cocina fácil: guía para hacer un reconfortante guiso de carne

El guiso de carne es un plato nutritivo y cargado de sabores y aromas: una reconfortante comida casera para el almuerzo o cena en familia.

Por ABC Color
27 de junio de 2022 - 10:00
Este artículo tiene 3 años de antigüedad
Guiso de carne.
Guiso de carne.Shutterstock

Cómo hacer un guiso de carne

Lea más: El secreto para un relleno de carne para empanadas jugoso y lleno de sabor

Guiso de carne

Ingredientes

  • 2 cucharadas de aceite de girasol
  • 500 gramos de carne magra cortada en cubitos
  • 1 cebolla picada
  • 2 dientes de ajo picados
  • ¼ taza de extracto de tomate
  • 1 taza de vino tinto
  • 5 tazas de agua
  • 2 hojas de laurel
  • 2 papas, cortadas en cubos
  • 1 batata, cortada en cubos
  • 2 zanahorias, cortadas en cubos
  • 2 ramitas de apio, en cubos
  • Sal y pimienta
  • 1 cucharadita de pimentón
  • ½ cucharadita de ají molido

Elaboración paso a paso

  1. Calentar una olla grande a fuego medio-alto. Añadir una cucharada de aceite y dorar la carne en dos tandas, utilizando la cucharada restante de aceite para la segunda tanda.
  2. Poner toda la carne en la olla, y agregar la cebolla y el ajo. Cocinar hasta que la cebolla esté transparente, unos 5 minutos, revolviendo con cuchara de madera.
  3. Añadir el extracto de tomate y revolver. Deglasar con el vino y cocinar hasta que el alcohol se haya evaporado.
  4. Añadir el agua, las hojas de laurel, las papas y la batata. Condimentar con sal, pimienta, pimentón y ají molido. Si lo desea, puede agregar también ½ cucharadita de azúcar. Llevar a ebullición, luego reducir a fuego lento y cocinar durante 30 minutos.
  5. Añadir las zanahorias y el apio a la olla, y seguir cocinando por 20 minutos más.

Lea más: Milanesa de surubí: el truco del marinado con mostaza y limón para un sabor inigualable