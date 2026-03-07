Cocina fácil: guía para hacer un reconfortante guiso de carne

Cómo hacer un guiso de carne
Ingredientes
- 2 cucharadas de aceite de girasol
- 500 gramos de carne magra cortada en cubitos
- 1 cebolla picada
- 2 dientes de ajo picados
- ¼ taza de extracto de tomate
- 1 taza de vino tinto
- 5 tazas de agua
- 2 hojas de laurel
- 2 papas, cortadas en cubos
- 1 batata, cortada en cubos
- 2 zanahorias, cortadas en cubos
- 2 ramitas de apio, en cubos
- Sal y pimienta
- 1 cucharadita de pimentón
- ½ cucharadita de ají molido
Elaboración paso a paso
- Calentar una olla grande a fuego medio-alto. Añadir una cucharada de aceite y dorar la carne en dos tandas, utilizando la cucharada restante de aceite para la segunda tanda.
- Poner toda la carne en la olla, y agregar la cebolla y el ajo. Cocinar hasta que la cebolla esté transparente, unos 5 minutos, revolviendo con cuchara de madera.
- Añadir el extracto de tomate y revolver. Deglasar con el vino y cocinar hasta que el alcohol se haya evaporado.
- Añadir el agua, las hojas de laurel, las papas y la batata. Condimentar con sal, pimienta, pimentón y ají molido. Si lo desea, puede agregar también ½ cucharadita de azúcar. Llevar a ebullición, luego reducir a fuego lento y cocinar durante 30 minutos.
- Añadir las zanahorias y el apio a la olla, y seguir cocinando por 20 minutos más.