El secreto para un relleno de carne para empanadas jugoso y lleno de sabor

En muchas cocinas familiares, el mayor temor al preparar empanadas de carne no es el repulgue ni el horno: es abrir una y encontrar un relleno arenoso, apagado, sin jugo. La clave, coinciden cocineros y docentes gastronómicos, no está en “ponerle más grasa” a ciegas, sino en controlar dos momentos decisivos: la cocción de la carne y la aparición del llamado “juguito”, ese fondo sabroso que después se convierte en humedad dentro de la empanada. ¿Cómo se logra?