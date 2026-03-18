Gastronomía

Empanada de vigilia: andá tomando nota de esta receta para la Semana Santa

Lo mejor de la cocina internacional para esta Semana Santa: empanadas argentinas de vigilia. Son deliciosas y fáciles de hacer.

Por ABC Color
28 de marzo de 2023 - 16:30
Este artículo tiene 2 años de antigüedad
Empanada.
Empanada.Shutterstock

Cómo hacer empanadas argentinas de vigilia

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Las empanadas de vigilia también pueden ser de acelga o espinaca, o de variedades de queso; no deben llevar carne ni jamón.

Empanadas de vigilia

  • Receta: Argentina

Ingredientes

  • 12 discos de empanadas de hojaldre
  • 1 cucharadita de aceite
  • 1 cebolla mediana
  • 1 pimiento rojo
  • 2 latas de atún
  • 2 huevos duros picados
  • ½ taza de aceitunas verdes picadas
  • Sal y pimienta
  • 1 huevo batido para barnizar

Elaboración paso a paso

  1. Picar la cebolla en brunoise y rehogarla en una sartén con aceite y un poquito de sal para que sude.
  2. Una vez dorada, agregar el locote picado en brunoise y saltear por 3 minutos más. Dejar enfriar y reservar.
  3. Incorporar el atún escurrido, los huevos y las aceitunas picadas. Salpimentar a gusto.
  4. Rellenar las masas de hojaldre y cerrar con un repulgue.
  5. Pintar con huevo batido y llevar al horno precalentado a 220 °C por 10 minutos y después bajar al mínimo, hasta que el hojaldre esté cocido y seco. Servir calientes.