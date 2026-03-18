Empanada de vigilia: andá tomando nota de esta receta para la Semana Santa

Cómo hacer empanadas argentinas de vigilia
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Las empanadas de vigilia también pueden ser de acelga o espinaca, o de variedades de queso; no deben llevar carne ni jamón.
Empanadas de vigilia
- Receta: Argentina
Ingredientes
- 12 discos de empanadas de hojaldre
- 1 cucharadita de aceite
- 1 cebolla mediana
- 1 pimiento rojo
- 2 latas de atún
- 2 huevos duros picados
- ½ taza de aceitunas verdes picadas
- Sal y pimienta
- 1 huevo batido para barnizar
Elaboración paso a paso
- Picar la cebolla en brunoise y rehogarla en una sartén con aceite y un poquito de sal para que sude.
- Una vez dorada, agregar el locote picado en brunoise y saltear por 3 minutos más. Dejar enfriar y reservar.
- Incorporar el atún escurrido, los huevos y las aceitunas picadas. Salpimentar a gusto.
- Rellenar las masas de hojaldre y cerrar con un repulgue.
- Pintar con huevo batido y llevar al horno precalentado a 220 °C por 10 minutos y después bajar al mínimo, hasta que el hojaldre esté cocido y seco. Servir calientes.