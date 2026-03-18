Gastronomía

Menú de Semana Santa: probá esta receta de la clásica chipa almidón

La chipa de almidón es uno de los platos típicos infaltables en la mesa paraguaya, ya sea de San Juan, Semana Santa o cualquier época del año. Un clásico que se acompaña con cocido, café o se disfruta solo.

Por ABC Color
04 de junio de 2022 - 16:46
Este artículo tiene 3 años de antigüedad
Chipa almidón.
Chipa almidón.Shutterstock

Cómo hacer chipa de almidón

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Chipa de almidón

  • Receta: paraguaya

Ingredientes

  • 1 kilogramo de almidón de maíz
  • 200 gramos de harina de maíz
  • 350 gramos de manteca blanda
  • 500 gramos de queso Paraguay
  • 4 huevos
  • 2 yemas de huevo
  • 1 cucharada de sal fina
  • 1 cucharada de anís
  • 100 cc de leche

Elaboración paso a paso

  1. Formar una corona con el almidón y la harina de maíz. En el centro, colocar la manteca, los huevos, las yemas y el queso desmenuzado; amasar con las manos. Unir de a poco con los ingredientes secos.
  2. Estrujar el anís con las manos, agregar la sal en la leche y mojar la masa.
  3. Unir todo, amasar bien y formar las chipas a gusto.
  4. Llevar a horno bien caliente (300 ºC) por 25 a 30 minutos.