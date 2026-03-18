Menú de Semana Santa: probá esta receta de la clásica chipa almidón

Cómo hacer chipa de almidón
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Chipa de almidón
- Receta: paraguaya
Ingredientes
- 1 kilogramo de almidón de maíz
- 200 gramos de harina de maíz
- 350 gramos de manteca blanda
- 500 gramos de queso Paraguay
- 4 huevos
- 2 yemas de huevo
- 1 cucharada de sal fina
- 1 cucharada de anís
- 100 cc de leche
Elaboración paso a paso
- Formar una corona con el almidón y la harina de maíz. En el centro, colocar la manteca, los huevos, las yemas y el queso desmenuzado; amasar con las manos. Unir de a poco con los ingredientes secos.
- Estrujar el anís con las manos, agregar la sal en la leche y mojar la masa.
- Unir todo, amasar bien y formar las chipas a gusto.
- Llevar a horno bien caliente (300 ºC) por 25 a 30 minutos.