¡En licuadora!: la chipa al estilo menonita te va a facilitar la Semana Santa

Cómo hacer chipa al estilo menonita
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Esta es una receta popular menonita del Chaco paraguayo.
Chipa meno
- Receta: paraguaya
Ingredientes
- 3 tazas de almidón de mandioca
- 2 huevos
- 1/2 taza de aceite de soja o girasol
- 300 gramos de queso paraguay (o el queso de preferencia)
- 2 tazas de leche, o lo suficiente para que la masa se mantenga líquida
- Sal o anís a gusto
Elaboración paso a paso
- En la licuadora colocar todos los ingredientes líquidos y agregar el queso desmenuzado hasta que se integre, luego agregar más leche y el almidón, de a poco hasta que se mezcle bien.
- Licuar de a poco hasta que la masa quede sin grumos. También se puede recurrir a la ayuda de una cuchara para integrar todo.
- Agregar más leche según se vaya licuando. La masa quedará espesa y líquida.
- Cargar en pequeños moldes y llevar al horno por 20-25 minutos. No cargar demasiado los moldecitos porque la chipa se infla mucho. ¡A disfrutar!