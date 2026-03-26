Gastronomía

¡En licuadora!: la chipa al estilo menonita te va a facilitar la Semana Santa

Desde el Chaco paraguayo llega la chipa al estilo menonita. La chipa meno es ideal para personas con poco tiempo pero con ganas de comer algo casero, rico y tradicional esta semana Santa en familia.

Por ABC Color
26 de marzo de 2026 - 14:19
Chipa en licuadora, al estilo menonita.
Chipa en licuadora, al estilo menonita.Shutterstock

Cómo hacer chipa al estilo menonita

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Esta es una receta popular menonita del Chaco paraguayo.

Chipa meno

  • Receta: paraguaya

Ingredientes

  • 3 tazas de almidón de mandioca
  • 2 huevos
  • 1/2 taza de aceite de soja o girasol
  • 300 gramos de queso paraguay (o el queso de preferencia)
  • 2 tazas de leche, o lo suficiente para que la masa se mantenga líquida
  • Sal o anís a gusto

Elaboración paso a paso

  1. En la licuadora colocar todos los ingredientes líquidos y agregar el queso desmenuzado hasta que se integre, luego agregar más leche y el almidón, de a poco hasta que se mezcle bien.
  2. Licuar de a poco hasta que la masa quede sin grumos. También se puede recurrir a la ayuda de una cuchara para integrar todo.
  3. Agregar más leche según se vaya licuando. La masa quedará espesa y líquida.
  4. Cargar en pequeños moldes y llevar al horno por 20-25 minutos. No cargar demasiado los moldecitos porque la chipa se infla mucho. ¡A disfrutar!