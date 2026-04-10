La receta más simple para hacer un chapati delicioso y esponjoso

Cómo hacer un chapati
Lea más: Comida india para principiantes: cómo hacer un sabroso naan paso a paso
- Receta: India
Ingredientes
- 2 tazas de harina de trigo integral
- 1 cucharadita de sal
- 1 cucharada de aceite vegetal
- 3/4 taza de agua tibia
- 1 pizca de harina extra para espolvorear
Elaboración paso a paso
- Mezclar la harina de trigo integral y la sal en un bol.
- Añadir el aceite vegetal y frotar con los dedos hasta integrar.
- Agregar el agua tibia poco a poco y amasar hasta formar una masa suave.
- Reposar la masa 15 minutos cubierta con un paño.
- Dividir la masa en 8 unidades iguales.
- Estirar cada porción con un rodillo hasta formar un disco fino, espolvoreando harina extra si se pega.
- Calentar una sartén a fuego medio-alto.
- Cocinar cada disco 30 a 45 segundos por lado hasta que aparezcan manchas doradas.
- Presionar suavemente con una espátula para favorecer que se infle y cocinar 10 a 20 segundos adicionales si hace falta.
- Servir caliente.