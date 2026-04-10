Gastronomía

La receta más simple para hacer un chapati delicioso y esponjoso

El chapati, un pan indio sin levadura, se elabora con harina integral y agua. Este alimento básico, sencillo y versátil, puede prepararse en minutos, convirtiéndose en el acompañamiento perfecto para cualquier comida.

Por ABC Color
10 de abril de 2026 - 06:00
Chapati, pan de la india.Shutterstock

Cómo hacer un chapati

Chapati

  • Receta: India

Ingredientes

  • 2 tazas de harina de trigo integral
  • 1 cucharadita de sal
  • 1 cucharada de aceite vegetal
  • 3/4 taza de agua tibia
  • 1 pizca de harina extra para espolvorear

Elaboración paso a paso

  1. Mezclar la harina de trigo integral y la sal en un bol.
  2. Añadir el aceite vegetal y frotar con los dedos hasta integrar.
  3. Agregar el agua tibia poco a poco y amasar hasta formar una masa suave.
  4. Reposar la masa 15 minutos cubierta con un paño.
  5. Dividir la masa en 8 unidades iguales.
  6. Estirar cada porción con un rodillo hasta formar un disco fino, espolvoreando harina extra si se pega.
  7. Calentar una sartén a fuego medio-alto.
  8. Cocinar cada disco 30 a 45 segundos por lado hasta que aparezcan manchas doradas.
  9. Presionar suavemente con una espátula para favorecer que se infle y cocinar 10 a 20 segundos adicionales si hace falta.
  10. Servir caliente.

