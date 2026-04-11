Rollitos de pancho: así se preparan los sausage rolls británicos más ricos

Cómo hacer sausage rolls o rollitos de pancho
Lea más: Receta de roll fusión envuelto en huevo estilo tamagoyaki
- Receta: británica
Ingredientes
- 1 lámina de masa de hojaldre
- 8 panchos
- 1 huevo
- 1 cucharada de mostaza de dijon
- 1 cucharada de semillas de sésamo
- 1 cucharada de harina
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 200 °C.
- Espolvorear la mesa de trabajo con 1 cucharada de harina.
- Estirar la masa de hojaldre y cortar en 8 tiras largas.
- Untar cada tira con 1 capa fina de mostaza.
- Colocar 1 pancho en el borde de cada tira y enrollar hasta cubrirlo por completo.
- Sellar el borde presionando la masa y colocar los rollitos con la unión hacia abajo en una bandeja.
- Batir 1 huevo y pincelar la superficie de los rollitos.
- Espolvorear 1 cucharada de semillas de sésamo sobre los rollitos.
- Hornear durante 18 a 22 minutos hasta dorar.
- Dejar reposar 5 minutos antes de servir.