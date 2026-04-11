Gastronomía

Rollitos de pancho: así se preparan los sausage rolls británicos más ricos

Los rollitos de pancho combinan masa crujiente y sabores intensos. Te mostramos la receta perfecta para preparar esta delicia en casa, garantizando resultados deliciosos para cualquier ocasión.

Por ABC Color
11 de abril de 2026 - 06:00
Rollitos de pancho o sausage rolls de hojaldre.PJjaruwan

Cómo hacer sausage rolls o rollitos de pancho

Rollitos de pancho (sausage rolls)

  • Receta: británica

Ingredientes

  • 1 lámina de masa de hojaldre
  • 8 panchos
  • 1 huevo
  • 1 cucharada de mostaza de dijon
  • 1 cucharada de semillas de sésamo
  • 1 cucharada de harina

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 200 °C.
  2. Espolvorear la mesa de trabajo con 1 cucharada de harina.
  3. Estirar la masa de hojaldre y cortar en 8 tiras largas.
  4. Untar cada tira con 1 capa fina de mostaza.
  5. Colocar 1 pancho en el borde de cada tira y enrollar hasta cubrirlo por completo.
  6. Sellar el borde presionando la masa y colocar los rollitos con la unión hacia abajo en una bandeja.
  7. Batir 1 huevo y pincelar la superficie de los rollitos.
  8. Espolvorear 1 cucharada de semillas de sésamo sobre los rollitos.
  9. Hornear durante 18 a 22 minutos hasta dorar.
  10. Dejar reposar 5 minutos antes de servir.

