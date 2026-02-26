Receta de roll fusión envuelto en huevo estilo tamagoyaki

Cómo hacer un roll fusión envuelto en huevo estilo tamagoyaki
Roll fusión envuelto en huevo estilo tamagoyaki
- Plato: Entrada
- Receta: fusión
Ingredientes
- 180 gramos de arroz blanco de sushi
- 220 mililitros de agua
- 30 mililitros de vinagre de arroz
- 10 gramos de azúcar
- 3 gramos de sal
- 4 huevos
- 10 mililitros de mirin
- 5 mililitros de salsa de soja
- 10 mililitros de aceite vegetal
- 40 gramos de lechuga fresca
- 80 gramos de pepino
- 80 gramos de surimi
- 120 gramos de atún cocido
- 40 gramos de jengibre encurtido
Elaboración paso a paso
- Lavar 180 gramos de arroz blanco de sushi hasta que el agua salga casi clara.
- Cocer 180 gramos de arroz blanco de sushi con 220 mililitros de agua y dejar reposar 10 minutos.
- Mezclar 30 mililitros de vinagre de arroz con 10 gramos de azúcar y 3 gramos de sal hasta disolver.
- Enfriar el arroz extendiéndolo y mezclarlo con el aliño de vinagre sin aplastar los granos.
- Batir 4 unidades de huevo con 10 mililitros de mirin y 5 mililitros de salsa de soja.
- Calentar una sartén antiadherente y engrasarla con parte de 10 mililitros de aceite vegetal.
- Verter una capa muy fina de huevo batido, cuajarla a fuego medio-bajo y enrollarla.
- Repetir el cuajado con capas finas de huevo, desenrollando y volviendo a enrollar, hasta terminar el batido.
- Enfriar el tamagoyaki y abrirlo para dejar una lámina amarilla fina y flexible.
- Cortar 80 gramos de pepino en bastones.
- Cortar 80 gramos de surimi en tiras.
- Desmenuzar 120 gramos de atún cocido en hebras.
- Lavar y secar 40 gramos de lechuga fresca.
- Colocar la lámina fina de tamagoyaki sobre una superficie plana.
- Extender una capa compacta de arroz de sushi sobre el tamagoyaki dejando 2 centímetros libres en un borde.
- Distribuir en el centro la lechuga, el pepino, el surimi y el atún.
- Enrollar con firmeza hasta formar un cilindro y sellar el borde libre presionando suavemente.
- Cortar el rollo en 8 piezas con un cuchillo húmedo.
- Servir el roll fusión acompañado con 40 gramos de jengibre encurtido al costado del plato.