Gastronomía

Receta de roll fusión envuelto en huevo estilo tamagoyaki

Animate a este vistoso y sabroso roll envuelto en huevo, una forma distinta de disfrutar del sushi.

Por ABC Color
26 de febrero de 2026 - 06:00
Roll fusión envuelto en huevo estilo tamagoyaki.
Roll fusión envuelto en huevo estilo tamagoyaki.Shutterstock

Cómo hacer un roll fusión envuelto en huevo estilo tamagoyaki

Lea más: Limpieza express: el truco viral para dejar tu Air Fryer impecable en menos de 2 minutos

Roll fusión envuelto en huevo estilo tamagoyaki

  • Plato: Entrada
  • Receta: fusión

Ingredientes

  • 180 gramos de arroz blanco de sushi
  • 220 mililitros de agua
  • 30 mililitros de vinagre de arroz
  • 10 gramos de azúcar
  • 3 gramos de sal
  • 4 huevos
  • 10 mililitros de mirin
  • 5 mililitros de salsa de soja
  • 10 mililitros de aceite vegetal
  • 40 gramos de lechuga fresca
  • 80 gramos de pepino
  • 80 gramos de surimi
  • 120 gramos de atún cocido
  • 40 gramos de jengibre encurtido

Elaboración paso a paso

  1. Lavar 180 gramos de arroz blanco de sushi hasta que el agua salga casi clara.
  2. Cocer 180 gramos de arroz blanco de sushi con 220 mililitros de agua y dejar reposar 10 minutos.
  3. Mezclar 30 mililitros de vinagre de arroz con 10 gramos de azúcar y 3 gramos de sal hasta disolver.
  4. Enfriar el arroz extendiéndolo y mezclarlo con el aliño de vinagre sin aplastar los granos.
  5. Batir 4 unidades de huevo con 10 mililitros de mirin y 5 mililitros de salsa de soja.
  6. Calentar una sartén antiadherente y engrasarla con parte de 10 mililitros de aceite vegetal.
  7. Verter una capa muy fina de huevo batido, cuajarla a fuego medio-bajo y enrollarla.
  8. Repetir el cuajado con capas finas de huevo, desenrollando y volviendo a enrollar, hasta terminar el batido.
  9. Enfriar el tamagoyaki y abrirlo para dejar una lámina amarilla fina y flexible.
  10. Cortar 80 gramos de pepino en bastones.
  11. Cortar 80 gramos de surimi en tiras.
  12. Desmenuzar 120 gramos de atún cocido en hebras.
  13. Lavar y secar 40 gramos de lechuga fresca.
  14. Colocar la lámina fina de tamagoyaki sobre una superficie plana.
  15. Extender una capa compacta de arroz de sushi sobre el tamagoyaki dejando 2 centímetros libres en un borde.
  16. Distribuir en el centro la lechuga, el pepino, el surimi y el atún.
  17. Enrollar con firmeza hasta formar un cilindro y sellar el borde libre presionando suavemente.
  18. Cortar el rollo en 8 piezas con un cuchillo húmedo.
  19. Servir el roll fusión acompañado con 40 gramos de jengibre encurtido al costado del plato.

Lea más: Mermelada de cebolla morada: el condimento definitivo para elevar tus tablas de quesos