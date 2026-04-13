Cómo preparar un delicioso y nutritivo caldo de porotos

Cómo hacer un caldo de porotos
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Caldo de porotos
- Plato: Plato principal
Ingredientes
- 2 tazas de porotos
- 8 tazas de agua
- 1 cucharada de aceite de oliva
- 1 cebolla
- 3 dientes de ajo
- 2 zanahorias
- 2 tallos de apio
- 2 hojas de laurel
- 1 cucharadita de comino molido
- 1 cucharadita de sal
- 1 pizca de pimienta negra
- 0,25 taza de perejil picado
Elaboración paso a paso
- Remojar los porotos en agua fría durante 8 horas.
- Escurrir y enjuagar los porotos.
- Calentar el aceite de oliva en una olla grande a fuego medio.
- Sofreír la cebolla picada, el ajo picado, la zanahoria en cubos y el apio en cubos durante 5 minutos.
- Agregar los porotos escurridos y revolver durante 1 minuto.
- Incorporar 8 tazas de agua, el laurel y el comino.
- Cocinar a fuego bajo con la olla semi tapada durante 60 minutos o hasta que los porotos estén tiernos.
- Retirar las hojas de laurel.
- Sazonar con la sal y la pimienta negra, y añadir el perejil picado.
- Servir caliente.