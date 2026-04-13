Gastronomía

Cómo preparar un delicioso y nutritivo caldo de porotos

El caldo de porotos, un plato tradicional y reconfortante, se elabora con ingredientes simples y frescos. Esta receta auténtica es perfecta para cualquier época del año.

Por ABC Color
13 de abril de 2026 - 11:00
Caldo de porotos.
Caldo de porotos.Shutterstock

Cómo hacer un caldo de porotos

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Caldo de porotos

  • Plato: Plato principal

Ingredientes

  • 2 tazas de porotos 
  • 8 tazas de agua
  • 1 cucharada de aceite de oliva
  • 1 cebolla
  • 3 dientes de ajo
  • 2 zanahorias
  • 2 tallos de apio
  • 2 hojas de laurel
  • 1 cucharadita de comino molido
  • 1 cucharadita de sal
  • 1 pizca de pimienta negra
  • 0,25 taza de perejil picado

Elaboración paso a paso

  1. Remojar los porotos en agua fría durante 8 horas.
  2. Escurrir y enjuagar los porotos.
  3. Calentar el aceite de oliva en una olla grande a fuego medio.
  4. Sofreír la cebolla picada, el ajo picado, la zanahoria en cubos y el apio en cubos durante 5 minutos.
  5. Agregar los porotos escurridos y revolver durante 1 minuto.
  6. Incorporar 8 tazas de agua, el laurel y el comino.
  7. Cocinar a fuego bajo con la olla semi tapada durante 60 minutos o hasta que los porotos estén tiernos.
  8. Retirar las hojas de laurel.
  9. Sazonar con la sal y la pimienta negra, y añadir el perejil picado.
  10. Servir caliente.