Gastronomía

Banana Foster: el clásico de Nueva Orleans para lucirte flambeando en la mesa

El clásico postre Banana Foster, originario de Nueva Orleans, combina plátanos caramelizados con un toque de ron. Descubrí cómo preparar este delicioso manjar en solo minutos, ideal para sorprender en cualquier ocasión.

Por ABC Color
07 de abril de 2026 - 11:53
Plato de Banana Foster con dos plátanos asados y bolas de helado sobre una superficie clara en un ambiente de cocina.
Postre Banana Foster, un plato elaborado con bananas asadas y helado.shutterstock

Cómo hacer banana foster

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Banana Foster

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 2 bananas maduras
  • 4 cucharadas de manteca sin sal
  • 1/2 taza de azúcar moreno
  • 1/4 cucharadita de canela molida
  • 1 pizca de sal
  • 1/4 taza de ron oscuro
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • 4 cucharadas de helado de vainilla

Elaboración paso a paso

  1. Pelar y cortar las bananas a lo largo en mitades.
  2. Derretir la manteca en una sartén amplia a fuego medio.
  3. Agregar el azúcar moreno, la canela y la sal, y remover hasta formar una salsa burbujeante.
  4. Incorporar las bananas y cocinar 1 a 2 minutos, bañándolas con la salsa sin deshacerlas.
  5. Verter el ron caliente en la sartén y encender con cuidado para flambear hasta que se apague la llama.
  6. Añadir el extracto de vainilla y mover la sartén para integrar.
  7. Servir de inmediato sobre 4 cucharadas de helado de vainilla y napar con la salsa.

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