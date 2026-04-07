Banana Foster: el clásico de Nueva Orleans para lucirte flambeando en la mesa

Cómo hacer banana foster
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Banana Foster
- Plato: Postre
Ingredientes
- 2 bananas maduras
- 4 cucharadas de manteca sin sal
- 1/2 taza de azúcar moreno
- 1/4 cucharadita de canela molida
- 1 pizca de sal
- 1/4 taza de ron oscuro
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- 4 cucharadas de helado de vainilla
Elaboración paso a paso
- Pelar y cortar las bananas a lo largo en mitades.
- Derretir la manteca en una sartén amplia a fuego medio.
- Agregar el azúcar moreno, la canela y la sal, y remover hasta formar una salsa burbujeante.
- Incorporar las bananas y cocinar 1 a 2 minutos, bañándolas con la salsa sin deshacerlas.
- Verter el ron caliente en la sartén y encender con cuidado para flambear hasta que se apague la llama.
- Añadir el extracto de vainilla y mover la sartén para integrar.
- Servir de inmediato sobre 4 cucharadas de helado de vainilla y napar con la salsa.