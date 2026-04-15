Tres recetas fáciles de mbeju para un día lluvioso: elegí tu preferida

Cuáles son las mejores recetas de mbeju

Un clásico de clásicos es el mbeju con cocido, la bebida calentita con la que hace un maridaje perfecto. Hacer mbeju es muy fácil, y un secreto para hacerlo todavía más sencillo es hacer el preparado y mantenerlo en un túper en la heladera: de ahí a la sartén cada vez que tengas antojos y listo.

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Un mbeju diferente es el mbeju avevo. Si antes no lo probaste esta es una oportunidad imperdible. Perfecto para disfrutar recién hecho, aunque si lo preparás con antelación basta un golpe de calor en la mixtera para volverlos crocantes y deliciosos.

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¿Conocés el mbeju campaña? Hoy podés hacerlo: solo tenés que seguir esta receta al pie de la letra y pronto estarás volteando los mbeju en el aire como todo un experto en la materia. Esta comida típica no tiene por qué restringirse solo a las fiestas de San Juan.

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