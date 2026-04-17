Gastronomía

Cassoulet exprés: versión simplificada del guiso de legumbres más famoso del sur de Francia

La cassoulet, plato tradicional francés, combina legumbres y diversas carnes en un guiso reconfortante. Originario del sur de Francia, su preparación cuidadosa revela la riqueza de la cocina regional, ideal para compartir en cenas familiares.

Por ABC Color
17 de abril de 2026 - 06:00
Cassoulet, plato típico del sur de Francia.
Cassoulet, plato típico del sur de Francia.Shutterstock

Cómo hacer una cassoulet

Cassoulet

  • Plato: Plato principal
  • Receta: francesa

Ingredientes

  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 taza de panceta en cubos
  • 2 chorizos tipo toulouse o similar
  • 1 cebolla
  • 3 dientes de ajo
  • 2 cucharadas de concentrado de tomate
  • 1 cucharadita de pimentón ahumado
  • 4 tazas de porotos blancos cocidos y escurridos
  • 2 tazas de caldo de pollo
  • 1 hoja de laurel
  • 1 cucharadita de tomillo seco
  • 1 cucharadita de sal
  • 1 pizca de pimienta negra
  • media taza de pan rallado
  • 1 cucharada de perejil picado

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 200 °C.
  2. Calentar el aceite de oliva en una sartén amplia a fuego medio.
  3. Dorar la panceta en cubos durante 4 minutos.
  4. Agregar los chorizos y dorar durante 5 minutos, girándolos para que tomen color parejo.
  5. Incorporar la cebolla picada y cocinar durante 4 minutos hasta ablandar.
  6. Añadir el ajo picado y cocinar durante 1 minuto.
  7. Mezclar el concentrado de tomate y el pimentón ahumado y cocinar durante 1 minuto.
  8. Sumar los porotos, el caldo de pollo, el laurel, el tomillo, la sal y la pimienta, y llevar a hervor suave.
  9. Volcar la preparación en una fuente apta para horno y distribuir los chorizos por encima.
  10. Espolvorear el pan rallado y hornear durante 15 minutos hasta gratinar.
  11. Retirar del horno, dejar reposar durante 5 minutos y terminar con el perejil picado.

