Cassoulet exprés: versión simplificada del guiso de legumbres más famoso del sur de Francia

Cómo hacer una cassoulet
Lea más: La geometría del corte: dominio de las técnicas de cuchillo francesas aplicadas a verduras
- Plato: Plato principal
- Receta: francesa
Ingredientes
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 taza de panceta en cubos
- 2 chorizos tipo toulouse o similar
- 1 cebolla
- 3 dientes de ajo
- 2 cucharadas de concentrado de tomate
- 1 cucharadita de pimentón ahumado
- 4 tazas de porotos blancos cocidos y escurridos
- 2 tazas de caldo de pollo
- 1 hoja de laurel
- 1 cucharadita de tomillo seco
- 1 cucharadita de sal
- 1 pizca de pimienta negra
- media taza de pan rallado
- 1 cucharada de perejil picado
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 200 °C.
- Calentar el aceite de oliva en una sartén amplia a fuego medio.
- Dorar la panceta en cubos durante 4 minutos.
- Agregar los chorizos y dorar durante 5 minutos, girándolos para que tomen color parejo.
- Incorporar la cebolla picada y cocinar durante 4 minutos hasta ablandar.
- Añadir el ajo picado y cocinar durante 1 minuto.
- Mezclar el concentrado de tomate y el pimentón ahumado y cocinar durante 1 minuto.
- Sumar los porotos, el caldo de pollo, el laurel, el tomillo, la sal y la pimienta, y llevar a hervor suave.
- Volcar la preparación en una fuente apta para horno y distribuir los chorizos por encima.
- Espolvorear el pan rallado y hornear durante 15 minutos hasta gratinar.
- Retirar del horno, dejar reposar durante 5 minutos y terminar con el perejil picado.