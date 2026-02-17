Menú para uno: queso grillado gourmet con pan y una copa de vino

Cómo hacer queso grillado gourmet
Sándwich de queso grillado
- Plato: Entrada
- Para: Para 1 persona
Ingredientes
- 2 rebanadas de pan de masa madre
- 40 gramos de queso gruyère rallado
- 40 gramos de queso cheddar maduro rallado
- 10 gramos de manteca
- 5 gramos de mostaza dijon
- 5 gramos de cebolla caramelizada
- 10 gramos de rúcula
- 5 mililitros de aceite de oliva
- 1 gramos de pimienta negra molida
- 1 gramos de sal
- 150 mililitros de vino blanco seco
Elaboración paso a paso
- Rallar el queso gruyère y el queso cheddar.
- Untar la mostaza dijon en 1 cara de 1 rebanada de pan de masa madre.
- Distribuir la cebolla caramelizada sobre la mostaza dijon.
- Repartir el queso rallado sobre la cebolla caramelizada.
- Añadir la rúcula y sazonar con 1 gramos de sal y 1 gramos de pimienta negra molida. Cerrar el sándwich con la otra rebanada de pan.
- Untar la manteca por el exterior de ambas caras del sándwich.
- Calentar una sartén a fuego medio y añadir 5 mililitros de aceite de oliva.
- Dorar el sándwich 3 minutos por el primer lado.
- Dar la vuelta y dorar 3 minutos por el segundo lado.
- Bajar el fuego y cocinar 2 minutos más por lado hasta que el queso se funda.
- Reposar 1 minuto, cortar y servir con vino blanco seco.