Menú para uno: queso grillado gourmet con pan y una copa de vino

¿Vivís solo? Esta cena fácil te va a encantar. Seguí el paso a paso y probá el mejor sándwich de queso grillado en versión gourmet.

Por ABC Color
17 de febrero de 2026 - 13:00
Sándwich de queso grillado gourmet, imagen ilustrativa.
Sándwich de queso grillado gourmet, imagen ilustrativa.Shutterstock

Cómo hacer queso grillado gourmet

Sándwich de queso grillado

  • Plato: Entrada
  • Para: Para 1 persona

Ingredientes

  • 2 rebanadas de pan de masa madre
  • 40 gramos de queso gruyère rallado
  • 40 gramos de queso cheddar maduro rallado
  • 10 gramos de manteca
  • 5 gramos de mostaza dijon
  • 5 gramos de cebolla caramelizada
  • 10 gramos de rúcula
  • 5 mililitros de aceite de oliva
  • 1 gramos de pimienta negra molida
  • 1 gramos de sal
  • 150 mililitros de vino blanco seco

Elaboración paso a paso

  1. Rallar el queso gruyère y el queso cheddar.
  2. Untar la mostaza dijon en 1 cara de 1 rebanada de pan de masa madre.
  3. Distribuir la cebolla caramelizada sobre la mostaza dijon.
  4. Repartir el queso rallado sobre la cebolla caramelizada.
  5. Añadir la rúcula y sazonar con 1 gramos de sal y 1 gramos de pimienta negra molida. Cerrar el sándwich con la otra rebanada de pan.
  6. Untar la manteca por el exterior de ambas caras del sándwich.
  7. Calentar una sartén a fuego medio y añadir 5 mililitros de aceite de oliva.
  8. Dorar el sándwich 3 minutos por el primer lado. 
  9. Dar la vuelta y dorar 3 minutos por el segundo lado.
  10. Bajar el fuego y cocinar 2 minutos más por lado hasta que el queso se funda.
  11. Reposar 1 minuto, cortar y servir con vino blanco seco.

