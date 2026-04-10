Snack para el fin de semana: cómo hacer palitos de queso crocantes y sabrosos

Cómo hacer palitos de queso
Lea más: La receta más simple para hacer un chapati delicioso y esponjoso
Palitos de queso
- Plato: Entrada
Ingredientes
- 2 tazas y media de harina de trigo
- 2 cucharaditas de levadura seca
- 1 cucharadita de azúcar
- 1 cucharadita de sal
- 1 taza de agua tibia
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 2 cucharadas de manteca derretida
- 2 tazas de queso mozzarella rallado
- 1 taza y media de queso parmesano rallado
- 1 cucharadita de ajo en polvo
- 1 cucharadita de condimento italiano
Elaboración paso a paso
- Mezclar la harina de trigo, la levadura seca, el azúcar y la sal en un bowl grande.
- Agregar el agua tibia y el aceite de oliva y mezclar hasta formar una masa.
- Amasar durante 8 minutos hasta obtener una masa suave y elástica.
- Dejar reposar la masa tapada durante 45 minutos o hasta que duplique su tamaño.
- Precalentar el horno a 220 °C y forrar una bandeja con papel para hornear.
- Estirar la masa en un rectángulo de aproximadamente 1 centímetro de grosor sobre la bandeja.
- Pincelar la superficie con la manteca derretida.
- Espolvorear el queso mozzarella, el queso parmesano, el ajo en polvo y el condimento italiano de manera uniforme.
- Cortar la masa en tiras de 2 centímetros de ancho con un cuchillo o cortapizza.
- Hornear durante 12 minutos o hasta que el queso esté burbujeante y los bordes estén dorados.
- Servir calentitos y acompañar con queso crema, hummus, guacamole o tu dip de preferencia.