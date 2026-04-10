Gastronomía

Snack para el fin de semana: cómo hacer palitos de queso crocantes y sabrosos

Los palitos de queso son un aperitivo versátil y fácil de preparar. Mirá los ingredientes y pasos necesarios para crear este snack dorado y crujiente en menos de 30 minutos, ideal para cualquier ocasión.

Por ABC Color
10 de abril de 2026 - 11:30
Palitos de queso.
Palitos de queso.StephanieFrey

Cómo hacer palitos de queso

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Palitos de queso

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 2 tazas y media de harina de trigo
  • 2 cucharaditas de levadura seca
  • 1 cucharadita de azúcar
  • 1 cucharadita de sal
  • 1 taza de agua tibia
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 2 cucharadas de manteca derretida
  • 2 tazas de queso mozzarella rallado
  • 1 taza y media de queso parmesano rallado
  • 1 cucharadita de ajo en polvo
  • 1 cucharadita de condimento italiano

Elaboración paso a paso

  1. Mezclar la harina de trigo, la levadura seca, el azúcar y la sal en un bowl grande.
  2. Agregar el agua tibia y el aceite de oliva y mezclar hasta formar una masa.
  3. Amasar durante 8 minutos hasta obtener una masa suave y elástica.
  4. Dejar reposar la masa tapada durante 45 minutos o hasta que duplique su tamaño.
  5. Precalentar el horno a 220 °C y forrar una bandeja con papel para hornear.
  6. Estirar la masa en un rectángulo de aproximadamente 1 centímetro de grosor sobre la bandeja.
  7. Pincelar la superficie con la manteca derretida.
  8. Espolvorear el queso mozzarella, el queso parmesano, el ajo en polvo y el condimento italiano de manera uniforme.
  9. Cortar la masa en tiras de 2 centímetros de ancho con un cuchillo o cortapizza.
  10. Hornear durante 12 minutos o hasta que el queso esté burbujeante y los bordes estén dorados.
  11. Servir calentitos y acompañar con queso crema, hummus, guacamole o tu dip de preferencia.

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