Sustituto inteligente: cuándo podés cambiar la mayonesa por yogur y ahorrar calorías

La mayonesa es el comodín de ensaladas, sándwiches, dips y “salpicones” porque aporta cuerpo, brillo y una textura que abraza. El problema es que esa misma magia suele venir de la mano de una base muy grasa (aceite + yema), y por eso sube rápido el aporte calórico en platos que, a priori, parecen “livianos”.

Ahí aparece el sustituto inteligente: yogur natural (mejor si es tipo griego o bien escurrido). No es un “clon” de la mayonesa, pero puede cumplir el rol de cremosidad con un perfil más fresco.

El truco principal: por qué y cuándo funciona el yogur

La mayonesa es una emulsión: gotitas de aceite suspendidas en agua gracias a la lecitina de la yema. El yogur, en cambio, es una red de proteínas lácteas que retiene agua y da sensación cremosa. Traducido a cocina diaria: el yogur espesa por proteínas, no por grasa.

Lea más: Pollo marinado en yogur: el secreto de la cocina india para carnes que se cortan con cuchara

Por eso funciona especialmente bien en preparaciones donde la mayonesa actúa como base cremosa más que como “salsa brillante”: ensaladas de papa o pollo, aderezos para coleslaw, rellenos de sándwich, dips con hierbas, y salsas frías para wraps.

El resultado suele quedar más ligero, con acidez agradable y un perfil más “fresco”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Errores frecuentes que arruinan el reemplazo

Usar yogur azucarado o saborizado: convierte el aderezo en postre. Debe ser natural sin azúcar.

Elegir yogur muy líquido: suelta suero y “moja” la ensalada. Mejor griego o escurrirlo 20–30 minutos.

Calentarlo como si fuera crema: el yogur puede cortarse con alta temperatura o ácidos fuertes; es ideal en preparaciones frías o agregado al final.

No corregir la sazón: el yogur aporta acidez; si no ajustás sal, pimienta y algún toque graso, puede quedar “flaco”.

Lea más: Por qué deberías consumir yogur griego, y una receta para hacerlo en casa

Consejos prácticos para que quede cremoso (y no aguachento)

Escurrí el yogur en un filtro de café o tela fina: ganás cuerpo y textura tipo “mayonesa ligera”.

Sumá un puente de sabor: mostaza, ajo, ralladura de limón, hierbas y un toque de miel (mínimo) equilibran acidez.

Redondeá con una cucharadita de aceite de oliva si extrañás la untuosidad: seguís recortando bastante frente a la mayonesa, pero mejorás boca y estabilidad.

Elegí bien el “terreno”: cuanto más acuoso el ingrediente (pepino, tomate), más te conviene un yogur espeso.

Dato curioso y contexto: el yogur como salsa es tradición, no moda

En muchas cocinas, el yogur lleva décadas ocupando el lugar de la crema o la mayo: el tzatziki griego, la raita del sur de Asia o salsas turcas con ajo muestran que la cremosidad láctea y ácida es un clásico cultural.

La diferencia es que hoy lo miramos también como estrategia para ahorrar calorías sin resignar disfrute.