Pizzería paraguaya se destaca en el top 5 de campeonato europeo

Recientemente, nuestra bandera se posicionó entre los primeros puestos de la élite gastronómica mundial, esto de la mano Martín Dumm, propietario y maestro pizzero de Bayres, quien alcanzó el 4° puesto en la categoría “Pizza al Molde” durante el Campeonato Europeo de Pizza Gourmet, desarrollado del 10 al 16 de abril en el marco de la feria IFEMA en Madrid, España.

La competencia reunió a más de 600 inscriptos internacionales y es considerada como uno de los puntos de encuentro “más exigentes” para el sector.

En el caso de Dumm, su talento se demostró con la técnica que requiere un dominio preciso de masas de alta hidratación, al igual que con una textura aireada similar a la focaccia y un equilibrio perfecto en la abundancia de muzzarella, salsas y toppings.

Otro detalle es que este reconocimiento en Europa llega semanas después de que Bayres obtuviera la medalla de bronce en el Campeonato Panamericano de Pizzas PANAM PIZZA CUP, que se realizó en Sao Paulo, Brasil, en marzo.

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Representación de Paraguay

​Dumm es argentino y licenciado en Turismo, pero reside en Paraguay desde 2019 y tras su formación en Mar del Plata Community College y la Universidad CAECE, volcó su experiencia en hotelería y gastronomía para fundar Bayres en el año 2022 en Asunción.

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​“Llevar la representación de Paraguay a un escenario como IFEMA en Madrid y quedar entre los cinco mejores es un orgullo inmenso. Es la tierra donde decidí echar raíces y desarrollar mi proyecto, y cada competencia es una oportunidad para devolverle al país un poco de todo lo que me dio”, expresó el maestro.

Finalmente, la pizzería Bayres está ubicada en el barrio Villa Morra con la objetivo de ofrecer una experiencia auténtica de pizza “al molde” o “porteña”.

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