Pizza bajas calorías con queso light, tomate y aguacate: una cena liviana para empezar la semana

Los aguacates contienen más de 25 nutrientes esenciales, incluyendo las vitaminas A, B, C, E y K, además de cobre, hierro, fósforo, magnesio y potasio. Aportan fibra, proteínas y unos beneficiosos fitoquímicos como el beta-sitosterol, la glutationa y luteína, que ayudan a protegernos contra diversas enfermedades. El aguacate es bueno para reducir el colesterol, controlar la presión arterial, también contiene propiedades antiinflamatorias, asimismo regula los niveles de azúcar en la sangre y combate la oxidación celular y el envejecimiento.