Pizza bajas calorías con queso light, tomate y aguacate: una cena liviana para empezar la semana

Cómo hacer una pizza con queso light, tomate y aguacate
Los aguacates contienen más de 25 nutrientes esenciales, incluyendo las vitaminas A, B, C, E y K, además de cobre, hierro, fósforo, magnesio y potasio. Aportan fibra, proteínas y unos beneficiosos fitoquímicos como el beta-sitosterol, la glutationa y luteína, que ayudan a protegernos contra diversas enfermedades. El aguacate es bueno para reducir el colesterol, controlar la presión arterial, también contiene propiedades antiinflamatorias, asimismo regula los niveles de azúcar en la sangre y combate la oxidación celular y el envejecimiento.
Pizza con queso light, tomate y aguacate
- Plato: Plato principal
Ingredientes
- 1 pan árabe
- Hojas de albahaca fresca
- 1 tomate redondo
- 1 feta de queso descremado
- 1 aguacate pequeño
- Aceite de oliva
Elaboración paso a paso
- Colocar encima del pan árabe, el queso, luego las hojas de albahaca y el tomate cortado en rodajas finas.
- Llevar al horno por 12 a 15 minutos a una temperatura de 180 °C.
- Antes de servir, adicionar el aguacate cortado en rodajas finas y rociar con un hilo de aceite de oliva.