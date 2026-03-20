Gastronomía

Pizza bajas calorías con queso light, tomate y aguacate: una cena liviana para empezar la semana

Receta de pizza liviana con queso light, tomate y aguacate, una cena sabrosa con la que no perderás la silueta.

Por Alba Acosta
06 de abril de 2024 - 16:12
Este artículo tiene 1 año de antigüedad
Pizza con aguacate.
Pizza con aguacate.Shutterstock

Cómo hacer una pizza con queso light, tomate y aguacate

Los aguacates contienen más de 25 nutrientes esenciales, incluyendo las vitaminas A, B, C, E y K, además de cobre, hierro, fósforo, magnesio y potasio. Aportan fibra, proteínas y unos beneficiosos fitoquímicos como el beta-sitosterol, la glutationa y luteína, que ayudan a protegernos contra diversas enfermedades. El aguacate es bueno para reducir el colesterol, controlar la presión arterial, también contiene propiedades antiinflamatorias, asimismo regula los niveles de azúcar en la sangre y combate la oxidación celular y el envejecimiento.

Pizza con queso light, tomate y aguacate

  • Plato: Plato principal

Ingredientes

  • 1 pan árabe
  • Hojas de albahaca fresca
  • 1 tomate redondo
  • 1 feta de queso descremado
  • 1 aguacate pequeño
  • Aceite de oliva

Elaboración paso a paso

  1. Colocar encima del pan árabe, el queso, luego las hojas de albahaca y el tomate cortado en rodajas finas.
  2. Llevar al horno por 12 a 15 minutos a una temperatura de 180 °C.
  3. Antes de servir, adicionar el aguacate cortado en rodajas finas y rociar con un hilo de aceite de oliva.