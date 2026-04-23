Gastronomía

Hacé el sándwich “invertido” con queso que se volvió viral en redes

¿Te sale un sándwich dorado por fuera pero tibio y triste por dentro? Hay un truco simple que mejora textura, sabor y derretido sin ingredientes raros: usar el queso como “corteza” externa. Funciona en sartén, en pocos minutos y con ciencia sencilla. Seguramente lo viste en TikTok, pero acá te explicamos cómo hacerlo perfecto.

Por ABC Color
23 de abril de 2026 - 13:00
Cómo hacer un sándwich “invertido” con queso, imagen ilustrativa.
Cómo hacer un sándwich “invertido” con queso, imagen ilustrativa.Shutterstock

En casa, el sándwich caliente suele fallar por razones repetidas: el pan se quema antes de que el queso funda, el relleno larga vapor y humedece la miga, o la manteca se absorbe y deja una superficie pálida. Resultado: crocante irregular, el queso que se escapa y sale una tostada que no “cruje” donde debería.

El “sándwich invertido” propone cambiar el orden mental: en vez de poner el queso solo adentro, se coloca una capa fina también por fuera, en contacto directo con la sartén.

Cómo hacer un sándwich “invertido” con queso, imagen ilustrativa.
Cómo hacer un sándwich “invertido” con queso, imagen ilustrativa.

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Ese detalle hace dos cosas a la vez. Primero, el queso se dora rápido porque combina grasa y proteínas: al calentarse, se derrite, pierde agua y concentra sólidos; ahí aparecen reacciones de Maillard y caramelización que dan color y aromas a “tostado”.

Segundo, crea una placa crujiente (tipo frico) que actúa como barrera: protege al pan del vapor del relleno y aporta una mordida más estable.

Errores frecuentes

Hay errores frecuentes que arruinan el efecto. El más común: fuego alto. El queso se quema antes de formar costra y deja amargor.

Cómo hacer un sándwich “invertido” con queso, imagen ilustrativa.
Cómo hacer un sándwich “invertido” con queso, imagen ilustrativa.

Otro: elegir quesos demasiado húmedos (mozzarella fresca, por ejemplo), que sueltan agua y “cuecen” en vez de dorar.

También falla si la capa es gruesa: termina gomosa.

Y ojo con mover el sándwich todo el tiempo; la costra necesita quietud para despegarse sola.

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Tips para que salga perfecto

Para que salga bien usá una sartén bien precalentada a fuego medio-bajo y esperá señales (olor a tostado, bordes que se ponen ámbar).

Si el interior tarda, una tapa por unos segundos ayuda a que el calor circule sin subir la llama.

Cómo hacer un sándwich “invertido” con queso, imagen ilustrativa.
Cómo hacer un sándwich “invertido” con queso, imagen ilustrativa.

Un toque de mayonesa en el pan (en lugar de manteca) dora parejo porque emulsiona grasa y agua y se esparce uniforme. Y si querés más “costra” sin exceso, mezclá un queso que funda (gouda, fontina) con uno que dore (parmesano, sardo).

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Dato curioso: esta idea no es nueva. En el noreste de Italia, el frico —lámina crujiente de queso— es tradición; y en burgers modernas se popularizó como “cheese skirt”. El sándwich invertido es, en el fondo, el mismo principio: dejar que el queso haga de sartén y de condimento a la vez.

¿Ya lo habías probado?