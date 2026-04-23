Receta de torta de miel de caña, un clásico para la merienda

Cómo hacer una torta de miel
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Torta de miel
- Plato: Postre
- Para: Para 12 porciones
Ingredientes
- 100 gramos de manteca blanda
- 1 yema
- 1 huevo
- 2 cucharadas de azúcar
- 500 gramos de harina 000
- 500 centímetros cúbicos de miel de caña
- 1 cucharadita de canela
- 1 cucharadita de ralladura de limón
- 2 cucharaditas de bicarbonato de sodio
Elaboración paso a paso
- Batir la manteca junto con el azúcar, la yema y el huevo.
- Agregar la canela, la ralladura y la harina cernida junto con el bicarbonato de sodio, alternando con la miel de caña, hasta que se integren muy bien el huevo.
- Enmantecar y enharinar un molde savarín (o budinera) de 25 centímetros de diámetro, cargar en él la preparación y llevar al horno a 180 ºC por aproximadamente 30 minutos.
- Retirar del horno, dejar enfriar y espolvorear con azúcar impalpable.