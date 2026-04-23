Gastronomía

Receta de torta de miel de caña, un clásico para la merienda

Receta de la tradicional torta de miel de caña en poquísimos pasos. Disfrutá de unos bocados deliciosos después de unos pocos minutos de preparación.

Por ABC Color
19 de octubre de 2024 - 09:00
Este artículo tiene 1 año de antigüedad
Torta de miel de caña, imagen ilustrativa, generada con IA.
Torta de miel de caña, imagen ilustrativa, generada con IA.gemini

Cómo hacer una torta de miel

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Torta de miel

  • Plato: Postre
  • Para: Para 12 porciones

Ingredientes

  • 100 gramos de manteca blanda
  • 1 yema
  • 1 huevo
  • 2 cucharadas de azúcar
  • 500 gramos de harina 000
  • 500 centímetros cúbicos de miel de caña
  • 1 cucharadita de canela
  • 1 cucharadita de ralladura de limón
  • 2 cucharaditas de bicarbonato de sodio

Elaboración paso a paso

  1. Batir la manteca junto con el azúcar, la yema y el huevo.
  2. Agregar la canela, la ralladura y la harina cernida junto con el bicarbonato de sodio, alternando con la miel de caña, hasta que se integren muy bien el huevo.
  3. Enmantecar y enharinar un molde savarín (o budinera) de 25 centímetros  de diámetro, cargar en él la preparación y llevar al horno a 180 ºC por aproximadamente 30 minutos.
  4. Retirar del horno, dejar enfriar y espolvorear con azúcar impalpable.