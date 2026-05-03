Aprendé a hacer una moussaka de zucchini y soja para un almuerzo sin carne

Cómo hacer moussaka de zucchini y soja
- Para: Para 8 porciones
Ingredientes
- 1 kilogramo de zucchini
- ½ taza de harina leudante
- 3 huevos
- 1 taza de carne de soja triturada
- 1 ½ taza de caldo
- 500 gramos de tofu
- 8 hojitas de albahaca
- 500 cc de leche descremada
- Rocío vegetal
Elaboración paso a paso
- Cortar los zuchini en tajadas a lo largo, salar un poquito y reservar por 10 minutos.
- Pasar ambas caras de las tajadas de zucchini por la harina, luego por un huevo ligeramente batido y nuevamente por la harina.
- Acomodarlas sobre una placa humedecida con rocío vegetal y llevar a horno moderado por 20 minutos. Retirar y dejar entibiar.
- Desmenuzar el tofu y procesarlo para que quede una pasta.
- Hidratar la soja en el caldo saborizado por 10 minutos. Luego, escurrir el líquido sobrante.
- Batir los dos huevos restantes con la leche descremada y agregar el tofu procesado y las hojas de albahaca cortadas a mano. Batir un poco más.
- Lubricar una fuente tipo pírex con rocío vegetal. Cubrir el fondo con una capa de zucchini e incorporar la mitad de la mezcla de tofu. Adicionar la carne de soja escurrida y comprimir. Colocar otra capa de zucchini y cubrir con la restante mezcla de tofu.
- Llevar a horno moderado por 40 minutos. Retirar y servir.