Gastronomía

Aprendé a hacer una moussaka de zucchini y soja para un almuerzo sin carne

Receta de moussaka de zucchini y soja para un almuerzo o cena sin carnes. Es una opción liviana y diferente para incluir más vegetales en tu semana.

Por ABC Color
16 de agosto de 2022 a la - 10:01
Moussaka de zucchini.Shutterstock

Cómo hacer moussaka de zucchini y soja

  • Para: Para 8 porciones

Ingredientes

  • 1 kilogramo de zucchini
  • ½ taza de harina leudante
  • 3 huevos
  • 1 taza de carne de soja triturada
  • 1 ½ taza de caldo
  • 500 gramos de tofu
  • 8 hojitas de albahaca
  • 500 cc de leche descremada
  • Rocío vegetal

Elaboración paso a paso

  1. Cortar los zuchini en tajadas a lo largo, salar un poquito y reservar por 10 minutos.
  2. Pasar ambas caras de las tajadas de zucchini por la harina, luego por un huevo ligeramente batido y nuevamente por la harina.
  3. Acomodarlas sobre una placa humedecida con rocío vegetal y llevar a horno moderado por 20 minutos. Retirar y dejar entibiar.
  4. Desmenuzar el tofu y procesarlo para que quede una pasta.
  5. Hidratar la soja en el caldo saborizado por 10 minutos. Luego, escurrir el líquido sobrante.
  6. Batir los dos huevos restantes con la leche descremada y agregar el tofu procesado y las hojas de albahaca cortadas a mano. Batir un poco más.
  7. Lubricar una fuente tipo pírex con rocío vegetal. Cubrir el fondo con una capa de zucchini e incorporar la mitad de la mezcla de tofu. Adicionar la carne de soja escurrida y comprimir. Colocar otra capa de zucchini y cubrir con la restante mezcla de tofu.
  8. Llevar a horno moderado por 40 minutos. Retirar y servir.