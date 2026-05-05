Panqueques de zapallo: la receta rápida y sin harina blanca que tenés que probar

Cómo hacer panqueques de zapallo
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Panqueques de zapallo
- Plato: Postre
Ingredientes
- 2 tazas de zapallo cocido en puré
- 2 huevos
- 1 taza de leche
- 1 taza y media de harina de avena
- 2 cucharaditas de polvo de hornear
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharadita de canela molida
- 1 cucharada de miel
- 1 pizca de sal
- 1 cucharada de aceite
Elaboración paso a paso
- Triturar el zapallo cocido hasta obtener un puré liso.
- Batir los huevos con la leche, la vainilla y la miel hasta integrar.
- Mezclar el puré de zapallo con la preparación líquida hasta homogeneizar.
- Incorporar la harina de avena, el polvo de hornear, la canela y la sal hasta lograr una masa espesa sin grumos.
- Calentar una sartén antiadherente a fuego medio y engrasar con el aceite.
- Verter 1 porción de masa en la sartén y formar un panqueque.
- Cocinar 2 a 3 minutos hasta que aparezcan burbujas en la superficie.
- Dar vuelta y cocinar 1 a 2 minutos hasta dorar.
- Repetir con el resto de la masa y servir calientes.