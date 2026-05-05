Gastronomía

Panqueques de zapallo: la receta rápida y sin harina blanca que tenés que probar

El zapallo, ingrediente estrella de esta receta, transforma simples panqueques en un desayuno delicioso y nutritivo. Con solo unos minutos y pocos ingredientes, sorprendé a todos en casa con esta exquisita opción.

Por ABC Color
05 de mayo de 2026 a la - 06:00
Panqueques de zapallo.
Panqueques de zapallo.Shutterstock

Cómo hacer panqueques de zapallo

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Panqueques de zapallo

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 2 tazas de zapallo cocido en puré
  • 2 huevos
  • 1 taza de leche
  • 1 taza y media de harina de avena
  • 2 cucharaditas de polvo de hornear
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 cucharadita de canela molida
  • 1 cucharada de miel
  • 1 pizca de sal
  • 1 cucharada de aceite

Elaboración paso a paso

  1. Triturar el zapallo cocido hasta obtener un puré liso.
  2. Batir los huevos con la leche, la vainilla y la miel hasta integrar.
  3. Mezclar el puré de zapallo con la preparación líquida hasta homogeneizar.
  4. Incorporar la harina de avena, el polvo de hornear, la canela y la sal hasta lograr una masa espesa sin grumos.
  5. Calentar una sartén antiadherente a fuego medio y engrasar con el aceite.
  6. Verter 1 porción de masa en la sartén y formar un panqueque.
  7. Cocinar 2 a 3 minutos hasta que aparezcan burbujas en la superficie.
  8. Dar vuelta y cocinar 1 a 2 minutos hasta dorar.
  9. Repetir con el resto de la masa y servir calientes.

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