Cómo hacer un soufflé liviano de zapallo, queso y zanahorias

Cómo hacer un soufflé de zapallo y zanahorias
Soufflé de zapallo, zanahoria y queso
- Plato: Entrada
Ingredientes
- 250 gramos de zapallo (aproximadamente una taza) pelado y cortado en cubos
- 2 zanahorias medianas, peladas y cortadas en rodajas
- 100 gramos de queso parmesano rallado
- 50 gramos de queso cheddar cortado en cubos pequeños
- 4 huevos, separados en claras y yemas
- 50 gramos de mantequilla
- 30 gramos de harina de trigo
- 250 mililitros de leche
- Sal y pimienta al gusto
- Nuez moscada al gusto
- Pizca de polvo de hornear
Elaboración paso a paso
- Hervir los cubos de zapallo y las rodajas de zanahoria en una olla con agua y una pizca de sal. Cocinar hasta que estén tiernos, aproximadamente 15-20 minutos.
- Escurrir bien y procesar con una licuadora o pisar con un tenedor hasta obtener un puré suave.
- Derretir la mantequilla en una olla a fuego medio. Añadir la harina y cocinar por un par de minutos, removiendo constantemente, hasta obtener una mezcla homogénea.
- Agregar poco a poco la leche mientras se continúa mezclando. Cocinar hasta que espese y se forme una salsa bechamel. Añadir sal, pimienta y nuez moscada al gusto.
- Incorporar el puré de zapallo y zanahorias a la salsa bechamel. Añadir las yemas de huevo y los quesos (parmesano y cheddar) a la mezcla.
- Remover bien para asegurar que todos los ingredientes estén bien mezclados.
- Batir las claras de huevo en un bol limpio con una pizca de polvo de hornear hasta que formen picos firmes.
- Incorporar con movimientos envolventes las claras montadas a la mezcla de zapallo, zanahoria y queso. Esto es crucial para mantener la ligereza del soufflé.
- Precalentar el horno a 180°C.
- Engrasar ligeramente un molde para soufflé y verter la mezcla en él.
- Hornear durante unos 25-30 minutos o hasta que el soufflé se haya inflado y tenga un color dorado en la parte superior.
- Servir inmediatamente para disfrutar de su textura esponjosa, ya que el soufflé tiende a desinflarse al enfriarse.