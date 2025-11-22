Gastronomía

Cómo hacer un soufflé liviano de zapallo, queso y zanahorias

Receta de soufflé de zapallo, queso y zanahoria, una opción liviana pero completa para incluir en el almuerzo o cena.

Por ABC Color
22 de noviembre de 2025 - 06:26
Soufflé de zapallo, queso y zanahorias.
Soufflé de zapallo, queso y zanahorias.

Cómo hacer un soufflé de zapallo y zanahorias

Soufflé de zapallo, zanahoria y queso

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 250 gramos de zapallo (aproximadamente una taza) pelado y cortado en cubos
  • 2 zanahorias medianas, peladas y cortadas en rodajas
  • 100 gramos de queso parmesano rallado
  • 50 gramos de queso cheddar cortado en cubos pequeños
  • 4 huevos, separados en claras y yemas
  • 50 gramos de mantequilla
  • 30 gramos de harina de trigo
  • 250 mililitros de leche
  • Sal y pimienta al gusto
  • Nuez moscada al gusto
  • Pizca de polvo de hornear

 

Elaboración paso a paso

  1. Hervir los cubos de zapallo y las rodajas de zanahoria en una olla con agua y una pizca de sal. Cocinar hasta que estén tiernos, aproximadamente 15-20 minutos.
  2. Escurrir bien y procesar con una licuadora o pisar con un tenedor hasta obtener un puré suave.
  3. Derretir la mantequilla en una olla a fuego medio. Añadir la harina y cocinar por un par de minutos, removiendo constantemente, hasta obtener una mezcla homogénea.
  4. Agregar poco a poco la leche mientras se continúa mezclando. Cocinar hasta que espese y se forme una salsa bechamel. Añadir sal, pimienta y nuez moscada al gusto.
  5. Incorporar el puré de zapallo y zanahorias a la salsa bechamel. Añadir las yemas de huevo y los quesos (parmesano y cheddar) a la mezcla.
  6. Remover bien para asegurar que todos los ingredientes estén bien mezclados.
  7. Batir las claras de huevo en un bol limpio con una pizca de polvo de hornear hasta que formen picos firmes.
  8. Incorporar con movimientos envolventes las claras montadas a la mezcla de zapallo, zanahoria y queso. Esto es crucial para mantener la ligereza del soufflé.
  9. Precalentar el horno a 180°C.
  10. Engrasar ligeramente un molde para soufflé y verter la mezcla en él.
  11. Hornear durante unos 25-30 minutos o hasta que el soufflé se haya inflado y tenga un color dorado en la parte superior.
  12. Servir inmediatamente para disfrutar de su textura esponjosa, ya que el soufflé tiende a desinflarse al enfriarse.

