Tradicionales pepas con dulce de guayaba para una rica merienda

Cómo hacer pepas con dulce de guayaba
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Pepas
- Plato: Postre
Ingredientes
- 150 gramos de manteca
- 100 gramos de azúcar
- 2 huevos
- 350 gramos de harina 0000
- 50 gramos de almidón de maíz
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 pizca de sal
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharadita de ralladura de naranja
- 250 gramos de dulce de guayaba
Elaboración paso a paso
- Batir la manteca, el azúcar y la vainilla hasta que esté cremosa.
- Agregar los huevos de a uno sin dejar de batir.
- En un bol aparte, mezclar la harina, el almidón, el polvo de hornear y la sal.
- Hacer una corona y, en el centro, colocar el batido de manteca y la ralladura.
- Unir bien, formando una masa consistente, pero sin amasar (si es necesario, agregar más harina o un poco de líquido si lo necesita). Llevar a la heladera unos 15 minutos.
- Estirar la masa y cortar con un molde las galletitas del tamaño deseado, o hacer bolitas y aplastarlas. Hacer un hueco en el centro de cada galletita y colocar allí un trocito de dulce (de guayaba, batata, membrillo o dulce de leche).
- Llevar a horno precalentado a 180 °C por 15 minutos o hasta que estén ligeramente doradas.
- Dejar enfriar, retirar de la placa, y guardar en latas o recipientes herméticos.