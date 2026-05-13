Gastronomía

Tradicionales pepas con dulce de guayaba para una rica merienda

Receta de pepas, las masitas de siempre con un relleno tradicional. Dejate tentar por ellas cuando tengas antojos de algo dulce, suave, y con el tamaño justo.

Por ABC Color
23 de noviembre de 2024 a la - 15:26
Este artículo tiene 1 año de antigüedad
Pepas con dulce de membrillo, de guayaba, dulce de leche o mermelada. ¡Una delicia!
Pepas con dulce de membrillo, de guayaba, dulce de leche o mermelada. ¡Una delicia!Shutterstock

Cómo hacer pepas con dulce de guayaba

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Otras opciones de relleno: dulce de membrillo, dulce de leche, mermeladas varias.

Pepas

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 150 gramos de manteca
  • 100 gramos de azúcar
  • 2 huevos
  • 350 gramos de harina 0000
  • 50 gramos de almidón de maíz
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 pizca de sal
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 cucharadita de ralladura de naranja
  • 250 gramos de dulce de guayaba

Elaboración paso a paso

  1. Batir la manteca, el azúcar y la vainilla hasta que esté cremosa.
  2. Agregar los huevos de a uno sin dejar de batir.
  3. En un bol aparte, mezclar la harina, el almidón, el polvo de hornear y la sal.
  4. Hacer una corona y, en el centro, colocar el batido de manteca y la ralladura.
  5. Unir bien, formando una masa consistente, pero sin amasar (si es necesario, agregar más harina o un poco de líquido si lo necesita). Llevar a la heladera unos 15 minutos.
  6. Estirar la masa y cortar con un molde las galletitas del tamaño deseado, o hacer bolitas y aplastarlas. Hacer un hueco en el centro de cada galletita y colocar allí un trocito de dulce (de guayaba, batata, membrillo o dulce de leche).
  7. Llevar a horno precalentado a 180 °C por 15 minutos o hasta que estén ligeramente doradas.
  8. Dejar enfriar, retirar de la placa, y guardar en latas o recipientes herméticos.

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