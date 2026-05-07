¿Querés un arroz con leche cremoso? Aquí te enseñamos a hacerlo

Este arroz con leche cremoso conquistará a todos en tu hogar. Es un postre tradicional siempre presente en la gastronomía de diversos países. No dejes de hacer esta receta para que sea bien cremoso.

Por ABC Color
01 de junio de 2022 a la - 10:00
Arroz con leche.Joao Manita

Cómo hacer arroz con leche cremoso

¿Lo sabías? En la preparación del arroz con leche, el azúcar debe ser incorporado a último momento, pues este retarda el punto exacto de cocción del arroz.

Arroz con leche cremoso

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 1½ litros de leche
  • Cáscara de naranja
  • 150 gramos de arroz
  • 200 gramos de azúcar
  • Canela, a gusto

Elaboración paso a paso

  1. Hervir la leche lentamente con el arroz.
  2. Recién cuando se nota bien cocido el arroz, agregar el azúcar y un trocito de cascarita de naranja.
  3. Hervir un poco más; cuando el azúcar esté disuelto y la preparación bien cremosa, retirar del fuego y añadir canela a gusto.