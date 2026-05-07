¿Querés un arroz con leche cremoso? Aquí te enseñamos a hacerlo

Cómo hacer arroz con leche cremoso
¿Lo sabías? En la preparación del arroz con leche, el azúcar debe ser incorporado a último momento, pues este retarda el punto exacto de cocción del arroz.
- Plato: Postre
Ingredientes
- 1½ litros de leche
- Cáscara de naranja
- 150 gramos de arroz
- 200 gramos de azúcar
- Canela, a gusto
Elaboración paso a paso
- Hervir la leche lentamente con el arroz.
- Recién cuando se nota bien cocido el arroz, agregar el azúcar y un trocito de cascarita de naranja.
- Hervir un poco más; cuando el azúcar esté disuelto y la preparación bien cremosa, retirar del fuego y añadir canela a gusto.