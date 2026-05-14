Gastronomía

Paraguayan old fashioned, el trago con caña con el que vas a querer brindar hoy

Transformá el clásico Old fashioned en una versión paraguaya con tu caña preferida. Aprovechá las Fiestas Patrias para preparar esta variante.

Por ABC Color
14 de mayo de 2026 a la - 13:00
Old Fashioned
Old Fashioned, imagen ilustrativa.Shutterstock

Cómo hacer un trago Paraguayan old fashioned

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Paraguayan old fashioned

  • Plato: Trago
  • Receta: paraguaya

Ingredientes

  • 50 mililitros de caña
  • 1 cucharadita de azúcar
  • 2-3 gotas de amargo de angostura
  • Cáscara de naranja
  • Hielo
  • Cereza marrasquino para decorar (opcional)

Elaboración paso a paso

  1. Colocar el azúcar en un vaso corto y añadir el amargo de angostura.
  2. Mezclar hasta que el azúcar se disuelva parcialmente.
  3. Llenar el vaso con hielo y añadir la caña paraguaya.
  4. Revolver bien para combinar los sabores.
  5. Exprimir la cáscara de naranja sobre el vaso para liberar los aceites y colocarla dentro.
  6. Decorar con una cereza marrasquino, si se desea.
  7. Servir y disfrutar de este trago clásico con un toque paraguayo.