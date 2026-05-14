Paraguayan old fashioned, el trago con caña con el que vas a querer brindar hoy

Cómo hacer un trago Paraguayan old fashioned
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Paraguayan old fashioned
- Plato: Trago
- Receta: paraguaya
Ingredientes
- 50 mililitros de caña
- 1 cucharadita de azúcar
- 2-3 gotas de amargo de angostura
- Cáscara de naranja
- Hielo
- Cereza marrasquino para decorar (opcional)
Elaboración paso a paso
- Colocar el azúcar en un vaso corto y añadir el amargo de angostura.
- Mezclar hasta que el azúcar se disuelva parcialmente.
- Llenar el vaso con hielo y añadir la caña paraguaya.
- Revolver bien para combinar los sabores.
- Exprimir la cáscara de naranja sobre el vaso para liberar los aceites y colocarla dentro.
- Decorar con una cereza marrasquino, si se desea.
- Servir y disfrutar de este trago clásico con un toque paraguayo.